बुरूडीह के जंगल में 19 साल की युवती की निर्मम हत्या, पत्थर से कुचला शव

संक्षेप: नेहा के परिवार ने बताया कि गुरुवार सुबह घर से कहीं बाहर निकली थी,लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। स्थानीय लोगों ने बुरूडीह जंगल में हाई टेंशन तार के नीचे उसका पत्थर से कुचला हुआ शव देखा और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी।

झारखंड के गम्हरिया में कांड्रा थाना क्षेत्र के बुरूडीह जंगल में एक 19 साल के युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। लड़की का शव पत्थर से कुचला गया है। युवती की पहचान शिवपुर गांव निवासी निरुध नायक की पुत्री नेहा नायक के रूप में की गई है। वह घर से बाहर निकली पर फिर वापस नहीं लौटी। काफी खोजने के बाद उसका शव बुरुडीह के जंगल में मिला है।

नेहा के परिवार ने बताया कि गुरुवार सुबह घर से कहीं बाहर निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। स्थानीय लोगों ने बुरूडीह जंगल में हाई टेंशन तार के नीचे उसका पत्थर से कुचला हुआ शव देखा और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कांड्रा थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।