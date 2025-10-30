Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand burudih 19 years old girl brutally murdered after crushed with stone know reason here
बुरूडीह के जंगल में 19 साल की युवती की निर्मम हत्या, पत्थर से कुचला शव

बुरूडीह के जंगल में 19 साल की युवती की निर्मम हत्या, पत्थर से कुचला शव

संक्षेप: नेहा के परिवार ने बताया कि गुरुवार सुबह घर से कहीं बाहर निकली थी,लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। स्थानीय लोगों ने बुरूडीह जंगल में हाई टेंशन तार के नीचे उसका पत्थर से कुचला हुआ शव देखा और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी।

Thu, 30 Oct 2025 02:14 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
share Share
Follow Us on

झारखंड के गम्हरिया में कांड्रा थाना क्षेत्र के बुरूडीह जंगल में एक 19 साल के युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। लड़की का शव पत्थर से कुचला गया है। युवती की पहचान शिवपुर गांव निवासी निरुध नायक की पुत्री नेहा नायक के रूप में की गई है। वह घर से बाहर निकली पर फिर वापस नहीं लौटी। काफी खोजने के बाद उसका शव बुरुडीह के जंगल में मिला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नेहा के परिवार ने बताया कि गुरुवार सुबह घर से कहीं बाहर निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। स्थानीय लोगों ने बुरूडीह जंगल में हाई टेंशन तार के नीचे उसका पत्थर से कुचला हुआ शव देखा और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कांड्रा थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि युवती किसी परिचित से मिलने गई थी,जहां किसी विवाद के दौरान उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस आसपास के इलाकों में मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Adityapur News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।