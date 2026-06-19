झारखंड में फिर गरजा बुलडोजर, जमशेदपुर में प्रशासन ने ढहा दी 6 दुकानें; क्या बताई गई वजह
झारखंड प्रशासन लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। यहां के जमशेदपुर में 6 दुकानों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जमींदोज कर दिया गया।
झारखंड में प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। गुरुवार को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) ने गुरुवार को भालूबासा चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान छह दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों और प्रभावित दुकानदारों ने जेएनएसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की। आइए जानते हैं प्रशासन ने इसकी क्या बजह बताई है।
प्रभावितों ने लगाया आरोप
प्रभावित दुकानदार संजय साव ने बताया कि उन्हें जेएनएसी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार की ओर से दो बार नोटिस भेजा गया था। नोटिस के बाद जब वे कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि दुकान के पीछे की जमीन के मालिकों ने उनके खिलाफ शिकायत की है। इसपर उन्होंने कहा कि वह पिछले 50 सालों से यहां दुकान चला रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछलोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चुनिंदा दुकानों पर कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि भालूबासा चौक पर कई अन्य दुकानें भी कथित रूप से अवैध हैं, लेकिन केवल छह दुकानों को निशाना बनाया गया। लोगों ने मांग की कि जेएनएसी सभी दुकानदारों से जमीन संबंधी दस्तावेज मांगे और जिनके पास वैध कागजात नहीं हैं, उनके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई करे। कुछलोगों का कहना है कि मामले का निपटारा न्यायालय के माध्यम से होना चाहिए था और न्यायालय के आदेश के बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई की जानी चाहिए थी।
खाली करवाई गई है करोड़ों की जमीन
बता दें कि झारखंड में प्रशासन का लगातार बुलडोजर ऐक्शन जारी है। बीते कुछ दिनों में प्रशासन ने करोड़ों कीमत की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करवाया है। इसके साथ ही प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जा हटाने के बाद अगर दोबारा कब्जा किया जाता है, तो कब्जाधारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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