झारखंड में बजट सत्र 19 मार्च तक चलेगा, 24 फरवरी को राधा कृष्ण किशोर पेश करेंगे बजट
Jharkhand Budget Session: झारखंड में आज से बजट सत्र शुरू। सत्र 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे। मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की गई।
Jharkhand Budget Session: झारखंड विधानसभा के छठे कार्यकाल का पांचवां बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में पक्ष और विपक्ष के नेताओं से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की गई और जनहित के मुद्दों पर गंभीर, सार्थक और सकारात्मक चर्चा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी दलों ने लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप सदन की कार्यवाही संचालित करने पर सहमति जताई।
19 मार्च तक चलेगा सत्र
विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। कुल 19 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार की नीतियों और आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया जाएगा। 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर चर्चा के बाद सरकार जवाब देगी।
24 फरवरी को बजट पेश होगा
वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 24 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा। बजट में राज्य की विकास योजनाओं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस रहने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी।
निकाय चुनाव के कारण सदन की कार्यवाही में बदलाव संभव
इस बीच 23 फरवरी को प्रस्तावित निकाय चुनावों के कारण सदन की कार्यवाही में बदलाव की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, उस दिन की कार्यवाही 21 फरवरी को कराई जा सकती है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय बुधवार को होने वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा।
सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट सत्र राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसके सफल संचालन के लिए सभी दलों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन में जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी और राज्य के विकास को आगे बढ़ाने वाले निर्णय लिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन