24 जिला मुख्यालयों में लगेंगी मैमोग्राफी मशीनें, कैंसर के बढ़ते मामलों को देख बजट में सोरेन सरकार की घोषणा

Feb 24, 2026 11:27 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंड
झारखंड विधानसभा में मंगलवार को वित्तवर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में लगातार सामने आ रहे कैंसर के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य बजट में इसकी जांच के लिए एक बड़ी राशि का प्रावधान किया है। कैंसर की रोकथाम के लिए उन्होंने राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में PET (पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी) और CT (कंप्यूटेड टोमोग्राफी) मशीनें लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही शुरुआती स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए उन्होंने राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में स्थित अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीनें लगाने की घोषणा भी की।

विधानसभा में बजट पर बोलते हुए वित्त मंत्री किशोर ने कहा, 'स्वास्थ्य योजना के बजट के अंतर्गत कैंसर की बीमारी की रोकथाम के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि तय की जाएगी। पिछले दस सालों में झारखंड में कैंसर के मामलों का प्रसार तेजी से बढ़ा है। इसी तरह, महिलाओं में स्तन (ब्रेस्ट) कैंसर के मामलों में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है।'

वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 7,990.3 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां देने के लिए राज्य में 750 अबुआ दवाखाना (हमारे क्लीनिक) खोलने का टारगेट रखा है।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि पहले चरण में PPP मोड के तहत धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और खूंटी के सदर अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तौर पर विकसित करने का काम किया जा रहा है, जबकि दूसरे फेज़ में लातेहार, साहेबगंज और सरायकेला-खरसावां में भी ऐसा ही किया जा रहा है।

उधर राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, 'जब से झारखंड बना तब से लेकर यह अब तक का सबसे अच्छा बजट है, हमने माताओं, बहनों, किसानों, मेडिकल क्षेत्र, सबका ध्यान दिया है, केंद्र को इससे कुछ सीखना चाहिए।'

अंसारी ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन का स्वागत किया और कहा कि इससे राज्य में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। उन्होंने कहा, ‘बजट से राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कैंसर जैसी मुश्किल और जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट पैकेज (ऑन्कोलॉजी केयर पैकेज) की घोषणा की गई है, जिससे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सर्विस और आसानी से मिल सकेंगी।’

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

Jharkhand News
