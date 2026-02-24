24 जिला मुख्यालयों में लगेंगी मैमोग्राफी मशीनें, कैंसर के बढ़ते मामलों को देख बजट में सोरेन सरकार की घोषणा
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 7,990.3 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां देने के लिए राज्य में 750 अबुआ दवाखाना (हमारे क्लीनिक) खोलने का टारगेट रखा है।
झारखंड विधानसभा में मंगलवार को वित्तवर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में लगातार सामने आ रहे कैंसर के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य बजट में इसकी जांच के लिए एक बड़ी राशि का प्रावधान किया है। कैंसर की रोकथाम के लिए उन्होंने राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में PET (पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी) और CT (कंप्यूटेड टोमोग्राफी) मशीनें लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही शुरुआती स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए उन्होंने राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में स्थित अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीनें लगाने की घोषणा भी की।
विधानसभा में बजट पर बोलते हुए वित्त मंत्री किशोर ने कहा, 'स्वास्थ्य योजना के बजट के अंतर्गत कैंसर की बीमारी की रोकथाम के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि तय की जाएगी। पिछले दस सालों में झारखंड में कैंसर के मामलों का प्रसार तेजी से बढ़ा है। इसी तरह, महिलाओं में स्तन (ब्रेस्ट) कैंसर के मामलों में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है।'
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि पहले चरण में PPP मोड के तहत धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और खूंटी के सदर अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तौर पर विकसित करने का काम किया जा रहा है, जबकि दूसरे फेज़ में लातेहार, साहेबगंज और सरायकेला-खरसावां में भी ऐसा ही किया जा रहा है।
उधर राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, 'जब से झारखंड बना तब से लेकर यह अब तक का सबसे अच्छा बजट है, हमने माताओं, बहनों, किसानों, मेडिकल क्षेत्र, सबका ध्यान दिया है, केंद्र को इससे कुछ सीखना चाहिए।'
अंसारी ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन का स्वागत किया और कहा कि इससे राज्य में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। उन्होंने कहा, ‘बजट से राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कैंसर जैसी मुश्किल और जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट पैकेज (ऑन्कोलॉजी केयर पैकेज) की घोषणा की गई है, जिससे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सर्विस और आसानी से मिल सकेंगी।’
