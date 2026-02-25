सीएम सोरेन ही बजट के ‘धनराज’, बिरुआ को सबसे कम आवंटन, किस विभाग को कितना मिला पैसा
झारखंड सरकार के 1,58,560 करोड़ के बजट में सर्वाधिक विभागवार बजट राशि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हिस्से आयी है। सबसे कम आवंटन दीपक बिरुआ के विभागों को हुआ है। झारखंड में विभागों को आवंटित राशियों का गणित देखें।
झारखंड सरकार के 1,58,560 करोड़ के बजट में सर्वाधिक विभागवार बजट राशि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हिस्से आयी है। सबसे कम आवंटन दीपक बिरुआ के विभागों को हुआ है। विभागों को आवंटित राशियों का गणित देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट का सबसे भारी-भरकम हिस्सा मिला है। वहीं, मंत्रियों में राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडेय सिंह बजट पाने में सबसे पावरफुल बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधीन आने वाले विभागों को कुल 72,873.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कुल बजट का तकरीबन 46 प्रतिशत है।
मंत्रियों में राधाकृष्ण और दीपिका सबसे आगे
मंत्रियों की श्रेणी में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सबसे आगे हैं, जिन्हें 2,85,52,19.97 लाख रुपये का बजट मिला है। वहीं, ग्रामीण विकास, गामीण कार्य विभाग व पंचायती राज का जिम्मा संभाल रहीं दीपिका पांडेय सिंह दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 1,97,11,88.86 लाख रुपये मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी करीब 1.08 लाख के बजट के साथ प्रमुख स्थान पर हैं।
दीपक और संजय पीछे
बजट आवंटन की इस दौड़ में दीपक बिरुआ (राजस्व एवं परिवहन) और संजय प्रसाद यादव (श्रम एवं उद्योग) तुलनात्मक रूप से पीछे रहे हैं। दीपक बिरुआ के विभागों को 13,09,15.44 लाख रुपये मिले हैं, जो सूची में मंत्रियों के स्तर पर सबसे कम है। हालांकि, विभागों की प्रकृति और उनकी तात्कालिक योजनाओं के आधार पर यह आवंटन तय किया गया है।
संजय प्रसाद यादव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग- 11,68,73.20 लाख रुपए का आवंटन
उद्योग विभाग- 5,41,29.96 लाख रुपए का आवंटन
हफीजुल हसन
जल संसाधन विभाग- 27,14,71.32 लाख
