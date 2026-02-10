Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand budget 2026 padma awardees honorarium sports pension eco tourism development
पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मान राशि देगी झारखंड सरकार, खिलाड़ियों को मिलेगी पेंशन

पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मान राशि देगी झारखंड सरकार, खिलाड़ियों को मिलेगी पेंशन

संक्षेप:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आगामी बजट में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए सम्मान राशि का प्रावधान करेगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों की पेंशन योजना का विस्तार और पर्यटन स्थलों पर 'इको-टूरिज्म' सुविधाओं को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

Feb 10, 2026 07:28 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, सत्यदेव यादव। रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड सरकार राज्य के पद्म पुरस्कार से सम्मानित विशिष्ट नागरिकों को आर्थिक संबल देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार आगामी बजट में पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मान राशि देने का प्रावधान करेगी। इसका उद्देश्य आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पुरस्कार विजेताओं को सशक्त करना, उनका मनोबल बढ़ाना और कला, खेल व समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को सम्मान देना है। जानकारी के अनुसार पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने विभाग को मानव संसाधन पर खासा जोर देते हुए बजटीय उपबंध करने का निर्देश दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राज्य सरकार का मानना है कि जिन विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है, उन्हें सम्मान के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। इस पहल से विशेष रूप से कलाकारों, समाजसेवियों और खेल जगत से जुड़े व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। झारखंड के प्रमुख पद्म पुरस्कार विजेताओं में दिशोम गुरु शिबू सोरेन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, ओलंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी, विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल और आदिवासी संस्कृति के प्रख्यात विद्वान रामदयाल मुंडा शामिल हैं। इसके अलावा छऊ नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार शशधर आचार्य, समाजसेवी छुटनी महतो, जमुना टुडू तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले साइमन उरांव जैसे नाम भी राज्य की पहचान हैं। सभी ने कला, संस्कृति, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में जनवरी में 4468 डॉक्टर-कर्मी रहे नदारद, अब 'हाजिरी नहीं तो वेतन नहीं'

खिलाड़ियों को पेंशन योजना का विस्तार

दूसरी ओर खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में भी सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने ओलंपिक और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को पेंशन देने की योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। सरकार का उद्देश्य खेल संसाधनों के साथ-साथ खिलाड़ियों में भविष्य को लेकर आश्वस्ति का भाव पैदा करना है, ताकि वे बिना आर्थिक चिंता के खेल और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

ये भी पढ़ें:ED का ऐक्शन, पूर्व मंत्री आलमगीर और वीरेंद्र राम की 86 करोड़ की संपत्ति जब्त

पर्यटन विकास पर भी रहेगा फोकस

बजट 2026-27 में पर्यटन क्षेत्र के विकास पर भी खास जोर दिया जाएगा। इको-टूरिज्म की तर्ज पर पर्यटकीय सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। दलमा, पलामू बाघ अभयारण्य और नेतरहाट जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्रकृति के अनुरूप सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्राकृतिक झरनों के आसपास भी पर्यटन सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पर्यटकों के लिए बैम्बू हाउस जैसी संरचनाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। दलमा क्षेत्र में इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। आने वाले समय में अन्य पर्यटन स्थलों पर भी इसे लागू किया जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।