Jharkhand Budget 2026 Live: आज पेश होगा झारखंड का बजट, होंगी कई बड़ी घोषणाएं

Jharkhand Budget Live Updates

झारखंड बजट में लोगों को कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। इस बार पेश किए जाने वाले जेंडर बजट में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए लगभग 33% का बजटीय प्रावधान सरकार कर सकती है । चालू वित्तीय वर्ष का 01 लाख 25 हजार 400 करोड़ के बजट से लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगामी अबुआ दिशोम बजट लगभग 01 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योजना बजट के साथ लगभग 1.60 करोड़ का रहने की संभावना है।

24 Feb 2026, 10:19:07 AM IST Jharkhand Budget 2026 Live: आउटकम बजट में हो सकती है 200 योजनाएं सरकारी खर्च को अधिक कुशल बनाते हुए बजट की योजनाओं को परिणाम-केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार इस बार भी आउटकम बजट पेश करने जा रही है। आउटकम बजट में करीब 200 योजनाएं शामिल करने की संभावना है। इनपर कुल योजनाओं की लगभग 60 प्रतिशत राशि खर्च करने की संभावना है।

24 Feb 2026, 09:57:47 AM IST Jharkhand Budget 2026 Live: झारखंड बजट में किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस इस बार झारखंड के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ गांवों में बुनियादी सुविधाएं और अर्थव्यवस्था पर जोर रहेगा। इसके साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों में कैंसर जांच के लिए पेट स्कैन और जिला अस्पतालों में मेमोग्राफी होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय, जनजातीय मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स विवि और आयुष कॉलेज की स्थापना पर भी जोर रहेगा। हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश में जल संरक्षण, वनवासी और सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान देगी और बड़े प्रोजेक्ट्स के बजाय मध्यम और व्यवहारिक परियोजनाओं पर ध्यान होगा। हेमंत सोरेन सरकार ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के सभी प्रखंडों में “पलाश मार्ट” की स्थापना करेगी।

24 Feb 2026, 09:36:14 AM IST Jharkhand Budget 2026 Live: कोई नया कर नहीं, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं संभव अबुआ दिशोम बजट में इस बार कोई नया कर होने की संभावना नहीं है, घाटे का बजट होने के बावजूद, वर्तमान करों में भी बढ़ोत्तरी की भी संभावना नहीं है। बजट की सफलता के लिए कंसल्टेशन, सजेशन और इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर कई घोषणाएं हो सकती हैं। इस साल के बजट में भी महिला बाल बिकास एवं सामाजिक सुरक्षा पर फोकस होगा।

24 Feb 2026, 09:16:55 AM IST Jharkhand Budget 2026 Live: बच्चों से जुड़ी योजनाओं पर बड़े बजट की उम्मीद झारखंड सरकार के इस बजट में कुछ नया होने वाला है। इस बजट में सरकार टीनएजर पर भी फोकस कर रही है। इसके तहत 18 साल तक के बच्चों को लेकर बाल बजट का प्रावधान किया गया है। बाल बजट में बच्चों की शिक्षा और सेहत सुरक्षा के साथ साथ, पोषण आदि का ध्यान दिया गया है। बाल बजट में बच्चों के विकास और कल्याण से जुड़ी लगभग 125 योजनाएं शामिल की जा सकती हैं। इनपर लगभग 10,000 करोड़ खर्च का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।