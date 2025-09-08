Jharkhand bridge collapsed villagers build diversion road in Khunti झारखंड में पुल टूटने के बाद 80 दिन तक इंतजार, नहीं जागा प्रशासन; गांववालों ने बना डाला डायवर्जन रोड, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Jharkhand bridge collapsed villagers build diversion road in Khunti

झारखंड में पुल टूटने के बाद 80 दिन तक इंतजार, नहीं जागा प्रशासन; गांववालों ने बना डाला डायवर्जन रोड

झारखंड में प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए ग्रामीणों ने खुद ही डायवर्जन रोड बना डाला। दरअसल, 80 दिन पहले एक पुल टूट गया था। स्थानीय विधायक ने जून में पुल के साथ लगते डायवर्जन रोड की आधारशिला रखी थी, लेकिन एक पत्थर तक नहीं लगाया गया। पुल टूटने के बाद लोगों को परेशानी हो रही थी।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, खूंटीMon, 8 Sep 2025 03:25 PM
झारखंड के खूंटी जिले में 300 लोगों ने श्रमदान करके बनई नदी पर ढहे पुल के किनारे डायवर्जन रोड बना डाला। बिचना पंचायत के अंतर्गत पेलोल गांव के ग्राम प्रधान शिव शंकर तिरु ने पीटीआई-भाषा को बताया कि खूंटी विधायक राम सूर्य मुंडा और जिला प्रशासन के खोखले आश्वासनों से ग्रामीण निराश हैं। चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं हों, किसान हों या व्यापारी। सभी को ढहे पुल और डायवर्जन रोड के अभाव के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

उन्होंने आगे कहा कि पुल ढहने के लगभग 80 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा था। हमारे पास श्रमदान करके एक डायवर्जन रोड बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे न केवल हमारी परेशानी कम होती, बल्कि ढह चुके पुल को पार करने का जोखिम भी खत्म होता।

तिरु के अनुसार, पेलोल और आसपास के गांवों बिचना, किंजला, अंगरा बड़ी, सरित खेल, घाघरा, डोरमा, सुंगी और हस्सा के लगभग 300 ग्रामीण रविवार दोपहर इस प्रयास में शामिल हुए। ग्रामीणों से मिले चंदे से 10000 रुपए इकट्ठा किए। पत्थर के टुकड़े, सीमेंट की बोरियां, नदी के किनारे से रेत, मिट्टी और पत्थर इकट्ठा किए। उम्मीद है कि सोमवार शाम तक डायवर्जन रोड का निर्माण पूरा हो जाएगा। डायवर्जन रोड की लंबाई 200 मीटर से ज्यादा है और यह लगभग 5 मीटर चौड़ा है।

श्रमदान में हिस्सा ले रहे पेलोल के किसान लक्ष्मण महतो ने आरोप लगाया कि यह ग्रामीणों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने में सरकारी तंत्र की विफलता और केवल झूठे आश्वासन देने का उदाहरण है। हमने देखा है कि स्थानीय विधायक ने जून में डायवर्जन रोड की आधारशिला रखी थी, लेकिन अभी तक एक भी पत्थर नहीं लगाया गया। किसी भी सरकारी अधिकारी ने हमसे मिलने की जहमत नहीं उठाई।

भारी बारिश के कारण 19 जून को यह पुल ढह गया था। यह घटना तब सुर्खियों में आई जब एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कई स्कूली छात्र स्कूल जाते समय ढहे हुए पुल को पार करने के लिए 25 फुट ऊंची बांस की सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। खूंटी विधायक और झामुमो नेता राम सूर्य मुंडा से उनके मोबाइल फोन पर बार-बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

वहीं, खूंटी की उपायुक्त आर. रोनिता ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पुल के ढहने के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने इसकी मरम्मत और डायवर्जन रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यह काम राज्य सरकार के सड़क निर्माण प्रभाग (आरसीडी) को करना था। हमने अधिकारियों को सूचित कर दिया था और टेंडर का काम पूरा हो गया है। न केवल पुल की मरम्मत के लिए बल्कि डायवर्जन रोड के निर्माण के लिए भी कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। मैं खूंटी स्थित आरसीडी इकाई के कार्यकारी अभियंता से बात करूंगी कि उन्होंने अब तक डायवर्जन रोड का निर्माण क्यों शुरू नहीं किया है।