jharkhand boy shantanu got 1 crore scholarship will study in london now झारखंड के शांतनु को मिली 1 करोड़ की स्कॉलरशिप, अब लंदन में करेंगे पढ़ाई, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand boy shantanu got 1 crore scholarship will study in london now

झारखंड के शांतनु को मिली 1 करोड़ की स्कॉलरशिप, अब लंदन में करेंगे पढ़ाई

पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड के गांव बंगोई निवासी शान्तनु मोदक को झारखंड सरकार की 1 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली है। इसके जरिए शांतनु लंदन में उच्च शिक्षा हासिल करेंगे।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरFri, 5 Sep 2025 08:37 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड के शांतनु को मिली 1 करोड़ की स्कॉलरशिप, अब लंदन में करेंगे पढ़ाई

पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड के गांव बंगोई निवासी शान्तनु मोदक को झारखंड सरकार की 1 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली है। इसके जरिए शांतनु लंदन में उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। शांतनु की मेहनत ने एक छोटे से गांव से उन्हें लंदन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इंपीरियल कॉलेज एवं वारविक बिजनेस स्कूल तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है। वे वहां से मास्टर इन बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स करेंगे। शान्तनु मोदक की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि अटूट संकल्प, संघर्ष और सपनों की है। आइए जानते हैं झारखंड के लाल शांतनु की कहानी।

साधारण किसान निर्मल मोदक के बेटे शान्तनु का बचपन साधारण आर्थिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों में बीता, फिर भी पिता निर्मल मोदक ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। पिता पर दो बेटों एवं एक बेटी की पढ़ाई समेत पूरे परिवार का खर्च उठाना आसान नहीं था, लेकिन बेटे की पढ़ाई जिद और उनके सपनों को पूरा करने के लिए पिता भी कभी पीछे नहीं हटे। जिस खेतिहर जमीन से वे गुजारा करते थे, उसका एक हिस्सा बेच दिया। शान्तनु ने बचपन से ही समझ लिया था कि शिक्षा ही जीवन बदलने का रास्ता है। शांतनु हमेशा कक्षा के श्रेष्ठ छात्र रहे हैं। अब जब उनको 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, तो वो पढ़ने के लिए लंदन जा रहे हैं।

राज्य की जनता का भी विकास चाहते हैं शांतनु

हिन्दुस्तान से बातचीत में शांतनु ने कहा कि झारखंड सरकार के 15 सदस्यीय बोर्ड ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राज्य के विकास के लिए जब भी जरूरत महसूस होगी, सेवा देने के लिए तैयार रहेंगे। वे सिर्फ अपना नहीं बल्कि राज्य की जनता का भी विकास चाहते हैं। वे सरकार को वित्तीय प्रबंधन में जरूरी सलाह दे पाएंगे। इस तरह झारखंड के एक साधारण परिवार में जन्मे शांतनु पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हैं।