सावधान! झारखंड के बोकारो में ट्रैफिक व्यवस्था, ये हिस्सा रहेगा बंद, पढ़िए अपडेट
झारखंड के बोकारो में चास अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका आम निर्वाचन की मतगणना शुक्रवार को चास कृषि बाजार समिति परिसर स्थित वज्रगृह में कराई जा रही है। लोगों की संभावित भीड़ को देखते हुए विधि-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्रबंधन लागू किया है।
झारखंड के बोकारो में चास अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका आम निर्वाचन की मतगणना शुक्रवार को चास कृषि बाजार समिति परिसर स्थित वज्रगृह में कराई जा रही है। मतगणना के दिन बड़ी संख्या में लोगों की संभावित भीड़ को देखते हुए विधि-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्रबंधन लागू किया है। गुरुवार को एसडीओ चास सुश्री प्रांजल ढांडा और ट्रैफिक डीएसपी विद्या शंकर ने संयुक्त रूप से बताया कि शुक्रवार सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक भारी एवं छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं, ताकि आमजन को असुविधा न हो। यह आदेश मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग
धनबाद से आने और पुरुलिया और रांची जाने वाले भारी वाहनों का परिचालन तेलगड़िया मोड़-अमलाबाद-चंदनकियारी-बरमसिया मार्ग से किया जाएगा। पुरुलिया से धनबाद जाने वाले भारी वाहन मिर्धा चेकपोस्ट-पिंड्राजोरा-बरमसिया-चंदनकियारी-अमलाबाद-तेलगड़िया मार्ग से चलेंगे। रांची से धनबाद जाने वाले भारी वाहनों को जैनामोड़-तुपकाडीह-भंडारीदह-चंद्रपुरा-टी मोड़-लोहपिट्टी मार्ग से भेजा जाएगा। चंदनकियारी व तेलगड़िया से रांची जाने वाले भारी वाहनों का परिचालन अमलाबाद-चंदनकियारी-बरमसिया मार्ग से होगा।
छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग
धनबाद से पुरुलिया व रांची जाने वाले छोटे वाहन तेलमच्चो पुल-सेक्टर 11-हवाई अड्डा - नया मोड़-उकरीद मोड़ मार्ग से चलेंगे। पुरुलिया व रांची से धनबाद आने वाले छोटे वाहन आईटीआई मोड़-उकरीद मोड़-नया मोड़-हवाई अड्डा-सेक्टर 11-तेलमच्चो मार्ग से संचालित होंगे। चंदनकियारी व तेलगड़िया से रांची जाने वाले छोटे वाहनों को जोधाडीह मोड़-तेलमच्चो पुल-सेक्टर 11-हवाई अड्डा-नया मोड़-उकरीद मोड़ मार्ग से भेजा जाएगा।
यह मार्ग रहेगा पूर्ण प्रतिबंधित
मतगणना के दौरान जोधाडीह मोड़ से आईटीआई मोड़ तक एनएच-32 की दोनों लेन पूर्णतः बंद रहेगी। आईटीआई मोड़ से जोधाडीह मोड़ तक भी दोनों लेन आईटीआई मोड़ के पास अवरुद्ध रहेंगी। प्रशासन ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
● सुबह 6 बजे से मतगणना तक वैकल्पिक रूट लागू
● चास कृषि बाजार समिति परिसर में होगी मतगणना
● भीड़ को देखते प्रशासन ने लागू किया ट्रैफिक प्लान
● भारी और छोटे वाहनों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग
● जोधाडीह मोड़-आईटीआई मोड़ तक एनएच-32 पूर्ण बंद
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं।
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें