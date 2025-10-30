Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand Bokaro minor gangrape case 4 arrested including women know details
बोकारो में नाबालिग से गैंगरेप, गांव की लड़की ने ही कराया तीन युवकों से कांड

बोकारो में नाबालिग से गैंगरेप, गांव की लड़की ने ही कराया तीन युवकों से कांड

संक्षेप: इस घिनौनी वारदात में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटना बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस अधीक्षक (SP) हरविंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह घटना सोमवार को हुई थी और शिकायत मंगलवार रात को दर्ज की गई थी।

Thu, 30 Oct 2025 10:43 AMUtkarsh Gaharwar बोकारो, पीटीआई
share Share
Follow Us on

झारखंड के बोकारो में 14 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घिनौनी वारदात में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटना बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस अधीक्षक (SP) हरविंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह घटना सोमवार को हुई थी और शिकायत मंगलवार रात को दर्ज की गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसपी ने कहा,"पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी मंगलवार शाम को बराकला छठ घाट के पास से गायब हो गई थी। जांच के दौरान पता चला कि उसी गांव की एक युवती ने तीन युवकों को फोन किया था और लड़की को उनकी मोटरसाइकिल पर वहां से एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया था।" गिरफ्तार किए गए आरोपियों की उम्र 18 से 26 साल के बीच है।

एसपी ने आगे बताया,"पीड़िता के अनुसार तीनों आरोपियों ने नाबालिग को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद, वे उसे गांव में छोड़कर चले गए।" पुलिस ने मंगलवार रात को कसमार थाने में इस मामले में पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारी ने कहा,"एक टीम का गठन किया गया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।"

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Bokaro News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।