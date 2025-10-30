बोकारो में नाबालिग से गैंगरेप, गांव की लड़की ने ही कराया तीन युवकों से कांड

संक्षेप: इस घिनौनी वारदात में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटना बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस अधीक्षक (SP) हरविंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह घटना सोमवार को हुई थी और शिकायत मंगलवार रात को दर्ज की गई थी।

झारखंड के बोकारो में 14 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घिनौनी वारदात में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटना बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस अधीक्षक (SP) हरविंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह घटना सोमवार को हुई थी और शिकायत मंगलवार रात को दर्ज की गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसपी ने कहा,"पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी मंगलवार शाम को बराकला छठ घाट के पास से गायब हो गई थी। जांच के दौरान पता चला कि उसी गांव की एक युवती ने तीन युवकों को फोन किया था और लड़की को उनकी मोटरसाइकिल पर वहां से एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया था।" गिरफ्तार किए गए आरोपियों की उम्र 18 से 26 साल के बीच है।