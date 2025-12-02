झारखंड में 8वीं,9वीं व11वीं परीक्षा होंगी मैट्रिक जैसी, 2027 से लागू होगा नया पैटर्न

संक्षेप: झारखंड में छात्र-छात्राओं को अगली कक्षाओं की लिखित परीक्षा में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए, 2027 से आठवीं, नौवीं और 11वीं की मुख्य परीक्षाएं अब ओएमआर शीट के बजाय मैट्रिक की तर्ज पर लिखित पैटर्न पर होंगी।

झारखंड में मैट्रिक की तर्ज पर आठवीं, नौवीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा होगी। यह बदलाव 2027 से लागू होगा। इन परीक्षाओं को अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) नहीं, बल्कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) लेगी। वहीं, 2026 में आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षा ओएमआर शीट पर ही होगी। यह निर्णय सोमवार को विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, जैक और जेसीईआरटी के पदाधिकारियों के बीच हुई इस बैठक में 2026-27 के सत्र से मैट्रिक की तर्ज पर आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षा लेने पर मुहर लगी। ये परीक्षाएं लिखित रूप से होंगी। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। वर्तमान 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में पूर्व की भांति ओएमआर शीट पर ही इन तीनों कक्षाओं की परीक्षा होगी। इसका आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही करेगी।

इस संबंध में राज्य के शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने बताया कि बदले पैटर्न पर 2026 से परीक्षा लिये जाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने समय कम होने की वजह से इसमें असमर्थता जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि आठवीं और नौवीं में ओएमआर शीट पर परीक्षा देने के बाद मैट्रिक में सीधे लिखित परीक्षा होेने के कारण छात्र-छात्राओं को दिक्कतें होती हैं। यही हाल 11वीं की परीक्षा देने के बाद 12वीं में लिखित परीक्षा देने के कारण विद्यार्थियों को होता है।

बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद, जेसीईआरटी के निदेशक शशि रंजन, जैक अध्यक्ष डॉ. नटवा हांसदा और जैक के सदस्यगण और विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे।

जानें, क्या होगा बदलाव पहले तीनों परीक्षाएं ओएमआर शीट पर ली जाती थीं। अब ये परीक्षाएं लिखित रूप से ली जाएंगी। यानी इस बार प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय के साथ दीर्घ उत्तरीय सवाल भी पूछे जाएंगे।

विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र की 2026 में होने वाली आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षा ओएमआर शीट पर ही होगी। इसका आयोजन जैक करेगी। वहीं, 2027 से बदले पैटर्न पर इनकी परीक्षाएं होंगी और उसका आयोजन जेसीईआरटी करेगी।