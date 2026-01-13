Hindustan Hindi News
झारखंड भाजपा को बुधवार को मिलेगा नया अध्यक्ष, इस नाम पर मुहर लगना तय; जानिए किसे मिलेगा मौका?

इस बारे में जानकारी देते हुए झारखंड में संगठन चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव अधिकारी और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा, ‘हमें राज्य अध्यक्ष पद के लिए केवल एक नामांकन पत्र मिला है।’

Jan 13, 2026 05:55 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंड
झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार दोपहर को खत्म हो गई। इस दौरान राज्य सभा सदस्य आदित्य साहू ने एकमात्र नामांकन जमा किया, जिसके बाद उनका इस पद पर निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय हो चुका है। वह फिलहाल कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। एक पार्टी नेता ने बताया कि संगठन पर्व के तहत नॉमिनेशन की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी और 2 बजे खत्म हो गई।

साहू के नामांकन के प्रस्तावक के रूप वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कड़िया मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रवींद्र राय, दीपक प्रकाश, यदुनाथ पांडे और पशुपतिनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता शामिल रहे।

इस बारे में जानकारी देते हुए झारखंड में संगठन चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव अधिकारी और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा, 'हमें राज्य अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ़ एक नॉमिनेशन मिला है, जो आदित्य साहू का है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के लिए राज्य से कुल 21 नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं।' उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की आधिकारिक घोषणा बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच और वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य से 21 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए नामांकन जमा करने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुबर दास, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन, सांसद संजय सेठ, करिया मुंडा और दीपक प्रकाश, और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं।

भाजपा नेताओं ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे एकलौते उम्मीदवार आदित्य साहू राज्य BJP अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी की जगह लेंगे। मरांडी विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। इससे पहले 3 अक्टूबर को भाजपा ने साहू को झारखंड राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था।

