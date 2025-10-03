झारखंड में BJP ने बनाया नया अध्यक्ष, सांसद आदित्य साहू को मिली कमान

झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा नेतृत्व परिवर्तन किया है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आदित्य साहू ने रवींद्र कुमार राय की जगह झारखंड में भाजपा की कमान संभाली है।

शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक पत्र जारी कर यह घोषणा की है। घोषणा करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि रवींद्र कुमार राय की जगह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होती है।