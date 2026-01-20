झारखंड में बियार जाति को मिलेगा ST का दर्जा? आबादी और संस्कृति पर दोबारा शुरू होगा सर्वे

संक्षेप: झारखंड में बियार समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए डॉ. रामदयाल मुंडा संस्थान द्वारा छह माह का विशेष सर्वे कराया जाएगा, जिसमें उनकी संस्कृति और पिछड़ेपन की गहन जांच होगी।

झारखंड में रह रही बियार जाति पर एक बार फिर से सर्वेक्षण होगा। अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने की मांग पर यह कवायद शुरू की गई है। समुदाय दावा करता है कि राज्य में इनकी आबादी करीब 50 हजार है। इनका कहना है कि इनकी मान्यताएं, रीति-रिवाज और त्योहार निकटवर्ती भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समाज के समान ही हैं। ऐसी स्थिति में यह वर्ग पिछले कई वर्षों से झारखंड में एसटी सूची में खुद को शामिल करने की मांग कर रहा है। यह अध्ययन और सर्वे झारखंड के डॉ रामदयाल मुंडा जनजाताीय कल्याण शोध संस्थान की अगुवाई में चयनित एजेंसी के माध्यम से छह माह में पूरा कराने की तैयारी है। इसके लिए टीआरआई ने निविदा जारी कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

झारखंड में अभी ये ओबीसी में बियार समुदाय के लोग मुख्यत: सब्जियों और फलों का व्यापार करते हैं। हालांकि यह समुदाय खुद को भूमिहीन बताता है। इन्हें स्थिर आय और सम्मानजनक जीवन की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। मुख्य रूप से झारखंड में बिहार राज्य से सटे जिलों में यह समुदाय पाया जाता है। झारखंड में इस समुदाय को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में सूचीबद्ध किया गया है।

कौन-कौनसी जानकारियां जुटाई जाएंगी समुदाय की उत्पति, नामाकरण, नस्लीय संरचना, आदिम विशेषताओं का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इनकी धार्मिक रीति-रिवाजों, संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं का भी पता लगाया जाएगा। प्रचलित भाषाओं-बोलियों का भाषाई वर्गीकरण भी किया जाएगा। समाज की सामाजिक संरचना, मुख्यधारा, समाज की धारणाओं, मिथकों, गांव के अंदर समुदाय के साथ सामाजिक-राजनीति और सामुदायिक स्तर की भागीदारी का पता लगाने सहित समुदाय का प्रमुख आवासीय क्षेत्र, जनसंख्या, आजीविका के मुख्य स्रोत सहित अन्य दस्तावेज तैयार किए जाएंगे।