इस इलाके में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा मॉल, शुरू हो गई तैयारी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संतुलित और समग्र नगरीय विकास की परिकल्पना को मूर्तरूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी शहरों का समतुल्य विकास पर्यटकीय आधार पर करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संतुलित और समग्र नगरीय विकास की परिकल्पना को मूर्तरूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी शहरों का समतुल्य विकास पर्यटकीय आधार पर करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री की परिकल्पना और विभागीय मंत्री के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत रिंग रोड के नजदीक दुबलिया में प्रस्तावित अंतर राज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) के साथ राज्य के सबसे बड़े मॉल बनाने की संकल्पना योजना (कंसेप्ट प्लान) का प्रस्तुतिकरण नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के समक्ष दिया गया। आइएसबीटी एवं माल के निर्माण के क्रियान्वयन की जवाबदेही जुडको को सौंपी गयी है।

कर्नाटक की सरकारी परामर्शी एजेंसी आइडेक के प्रतिनिधियों ने प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में कंसेप्ट प्लान का प्रस्तुतिकरण किया। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने आइडेक के प्लान के प्रारूप में कुछ बदलाव कर एक सप्ताह के भीतर प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव ने कहा कि मॉल ऐसा बनाया जाए, जिससे कि लोग जाम और भीड़भाड़ से दूर शांत प्राकृतिक वातावरण में खरीददारी करते हुए समय बिता सकें। प्रधान सचिव के इस निर्देश के आलोक में भव्य मॉल की डिजाइन बनायी जा रही है। जिसमें हरियाली, झारखंड के सांस्कृतिक परिवेश, पर्यावरण, स्वच्छता, आधुनिकता एवं सुरक्षा का पूरा समावेश रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि रिंग रोड के नजदीक मॉल बनने से आसपास के क्षेत्रों का नगरीय विकास होगा। पतरातू, रामगढ़, कुड़ू और लोहरदगा तक के लोगों को ब्रांडेड सामग्री उपलब्ध होगी।

आईएसबीटी का प्रारूप ग्राउंड फ्लोरः एलायटिंग बस वे 17, इंटरसिटी बस वे 21, इंटर स्टेट बस वे 18, इंट्रा स्टेट बस वे 15 कुल 211 बस पड़ाव, शौचालय, सुरक्षा कक्ष, टिकट काउंटर, एटीए, लैंड स्केपिंग, कियोस्क।

फर्स्ट फ्लोर : फूड कियोस्क, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, रेस्टोरेंट, डोरमेट्री, रेस्टोरेंट, शौचालय।