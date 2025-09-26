jharkhand biggest mall is biend built in ranchi 11 story twin tower is also रांची में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा मॉल, 11 मंजिला ट्विन टॉवर भी बनेगा; क्या-क्या होंगी सुविधाएं, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand biggest mall is biend built in ranchi 11 story twin tower is also

रांची में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा मॉल, 11 मंजिला ट्विन टॉवर भी बनेगा; क्या-क्या होंगी सुविधाएं

झारखंड के रांची में प्रदेश का सबसे भव्य मॉल बनने जा रहा है। इसमें एक 11 मंजिला ट्विन टॉवर भी बनाया जाएगा। इस मॉल और ट्विन टॉवर में कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 26 Sep 2025 07:30 AM
share Share
Follow Us on
रांची में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा मॉल, 11 मंजिला ट्विन टॉवर भी बनेगा; क्या-क्या होंगी सुविधाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकसित शहरीकरण के संकल्प के तहत राजधानी की हृदयस्थली में स्थित सैनिक बाजार में नया भव्य मॉल बनेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय में परामर्शी मास एंड वायड ने मॉल के प्रारूप का प्रस्तुतिकरण किया।

मामूली संशोधनों के साथ प्रधान सचिव सुनील कुमार ने अंतिम प्रारूप जल्द बनाकर कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स पीपीपी मोड पर बनेगा। इसके निर्माण में राज्य सरकार की कोई राशि खर्च नहीं होगी। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि पहले से व्यवसाय करने वाले विस्थापित नहीं होना चाहिए। मॉल बना लिया जाये फिर पहले सभी योग्य दुकानदारों को वहां स्थानांतरित किया जाये। प्रधान सचिव ने कहा कि विकासशील शहरों के नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर मॉल सह ऑफिस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाये। इससे नागरिकों को व्यवसाय के साथ मनोरंजन की भी सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्य आकर्षण होगा ट्विन टावर

मास एंड वायड के प्रमुख प्रणव कुमार ने प्रधान सचिव के समक्ष प्रारूप दिखाते हुये बताया कि पीछे दो भवन बनाये जाएंगे। इसका मुख्य आकर्षण ट्विन टावर हो, जो 11 मंजिला बनेगा। यहां कुल 9 लाख वर्ग फीट में कॉम्प्लेक्स बनेगा। मार्केटिंग सह ऑफिस का बिल्डअप एरिया 6 लाख वर्ग फीट होगा। निचले तल यानी लोअर ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग मॉल एवं मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा।

लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा

अगले हिस्से में ही जी प्लस फाइव मंजिला भवन बनेगा। इस पांच मंजिले भवन में ही ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग पोडियम (क्योस्क एवं छोटे खुले दुकान) बनाये जाएंगे। यही अगले हिस्सा का भवन जी प्लस फाइव होगा। ट्विने टॉवर में खुदरा व्यावसाय के साथ मनोरंजन एवं वर्कशॉप सह कार्यशाला बनेगा।

ऐसा होगी बनावट और सुविधाएं

1. आगे के अलावा पीछे दो भवन बनाये जाएंगे।

2. मुख्य आकर्षण ट्वीन टावर हो, जो 11 मंजिला बनेगा।

3. यहां कुल 9 लाख वर्ग फीट में कॉम्प्लेक्स बनेगा।

4. मार्केटिंग सह ऑफिस का बिल्डअप एरिया 6 लाख वर्ग फीट होगा।

5. 3 लाख वर्गफीट का दो बेसमेंट बनेगा

6. 700 से अधिक वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।

7. निचले तल यानी लोअर ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग मॉल एवं मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो अगले भवन का हिस्सा होगा।

8. अगले हिस्से में ही जी प्लस फाइव मंजिला भवन बनेगा, जिसमें पांच मंजिले भवन में ही ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग पोडियम (क्योस्क एवं छोटे खुले दुकान) बनाये जाएंगे।

9. लगभग 6 मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट और शोरूम का प्रावधान किया गया है।