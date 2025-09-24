jharkhand big naxal encounter many naxalites killed by police झारखंड में बड़ा एनकाउंटर! पुलिस ने मार गिराए 3 नक्सली; AK-47 बरामद, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand big naxal encounter many naxalites killed by police

झारखंड में बड़ा एनकाउंटर! पुलिस ने मार गिराए 3 नक्सली; AK-47 बरामद

झारखंड के गुमला में बड़ा नक्सली एनकाउंटर सामने आया है। यहां के बिशनपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में बुधवार सुबह मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस नक्सलियों के शवों को तलाश रही है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 24 Sep 2025 09:56 AM
झारखंड के गुमला में बड़ा नक्सली एनकाउंटर सामने आया है। यहां के बिशनपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में बुधवार सुबह मुठभेड़ हुई है। इस दौरान गुमला पुलिस और जेजेएमपी के नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया है। एनकाउंटर के बाद पुलिस की टीम सर्च अभियान चलाकर शवों की तलाश कर रही है।

मामला गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र का है। यहां के जंगलों में बुधवार को झारखंड जगुआर और कुमला पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों और पुलिस की टीम के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। इस एनकाउंटर में तीन नक्सलियों के मारे जाने की सूचना सामने आई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए आईजी ऑपरेशन माइकल राज एस ने बताया कि एनकाउंटर के बाद मौके से तीन हथियार बरामद किए गए हैं। अभी भी सर्च अभियान चल रहा है। पुलिस ने कहा कि इस ऑपरेशन के मकसद नक्सलियों की गतिविधियों को रोकना और जंगल में शांति बहाल करना है।

जिले के घाघरा-विशुनपुर थाना क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में स्थित सेरेंगदाग माइंस के समीप केचकी रोगरी टोली के पास बुधवार अहले सुबह पुलिस और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस घटना में तीन उग्रवादियों के मारे जाने की सूचना है। घटना स्थल से पुलिस ने तीन उग्रवादियों के शव को बरामद कर ली है। मृतको में लालू लोहरा बरसटोली,लोहरदगा,

छोटू उरांव हुसीर लातेहार और सुजीत उरांव रोरेड लोहरदगा शामिल हैं। इसकी पुष्टि गुमला एसपी हारिश बिन जमां ने की है। उन्होंने बताया कि अभी इलाके में छापामारी चल रही है। मारे गए उग्रवादियों में लालू लोहरा सब जोनल कमांडर बताया जा रहा है, जबकि छोटू उरांव और सुजीत उरांव को पुलिस एरिया कमांडर बता रही है।