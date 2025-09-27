jharkhand bccl employee 1 lakh bonus found झारखंड के BCCL कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिल गया 1 लाख रुपए का बोनस, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand bccl employee 1 lakh bonus found

झारखंड के BCCL कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिल गया 1 लाख रुपए का बोनस

शुक्रवार को झारखंड के BCCL कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन बन गयाष बीसीसीएल कर्मियों को शुक्रवार को ही बोनस का भुगतान कर दिया गया। बोनस का कुल बजट 286 करोड़ है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादSat, 27 Sep 2025 07:28 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड के BCCL कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिल गया 1 लाख रुपए का बोनस

शुक्रवार को झारखंड के बीसीसीएल कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन बन गयाष बीसीसीएल कर्मियों को शुक्रवार को ही बोनस का भुगतान कर दिया गया। बोनस का कुल बजट 286 करोड़ है। ज्यादातर कर्मियों के खाते में बोनस का पैसा चला गया है। तय मानदंड को पूरा करने वाले कुछ कर्मियों को संभव है भुगतान नहीं हुआ है।

कंपनी प्रबंधन की ओर से बताया गया कि ज्यादातर एरिया में शुक्रवार को बोनस भुगतान कर दिया गया है। मालूम हो कि कोयला कर्मियों को इस बार बोनस (प्रॉफिट लिंक्ड रिवार्ड) मद में 1.03 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। बीसीसीएल में 30,218 कर्मियों को बोनस भुगतान किया जाना था। वर्तमान में मैनपावर उससे कम है। चालू वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त कर्मियों को जोड़कर संख्या 30,218 है। सेवारत कर्मियों को शुक्रवार की देर शाम ही भुगतान कर दिया गया। मालूम हो कि मानसून में उत्पाद-डिस्पैच प्रभावित होने से कंपनी के समक्ष वित्तीय चुनौती होने के बावजूद कुछ रकम बैंक से कर्ज लेकर कर्मियों को बोनस का भुगतान कर दिया गया। प्रबंधन सूत्रों ने बताया कि कंपनी के समक्ष ज्यादा वित्तीय चुनौती नहीं है।

कोयला परिवार के लिए सम्मान-कृतज्ञता : रेड्डी

धनबाद। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि प्रत्येक कर्मचारी के योगदान का सम्मान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड, सहायक कंपनियों और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के सभी कर्मचारियों के लिए प्रॉफिट लिंक्ड रिवार्ड (पीएलआर) यानी बोनस को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक कर्मचारी को उनके समर्पण और अथक प्रयासों के लिए 1,03 लाख रुपए मिलेंगे।