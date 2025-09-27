झारखंड के BCCL कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिल गया 1 लाख रुपए का बोनस

शुक्रवार को झारखंड के बीसीसीएल कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन बन गयाष बीसीसीएल कर्मियों को शुक्रवार को ही बोनस का भुगतान कर दिया गया। बोनस का कुल बजट 286 करोड़ है। ज्यादातर कर्मियों के खाते में बोनस का पैसा चला गया है। तय मानदंड को पूरा करने वाले कुछ कर्मियों को संभव है भुगतान नहीं हुआ है।

कंपनी प्रबंधन की ओर से बताया गया कि ज्यादातर एरिया में शुक्रवार को बोनस भुगतान कर दिया गया है। मालूम हो कि कोयला कर्मियों को इस बार बोनस (प्रॉफिट लिंक्ड रिवार्ड) मद में 1.03 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। बीसीसीएल में 30,218 कर्मियों को बोनस भुगतान किया जाना था। वर्तमान में मैनपावर उससे कम है। चालू वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त कर्मियों को जोड़कर संख्या 30,218 है। सेवारत कर्मियों को शुक्रवार की देर शाम ही भुगतान कर दिया गया। मालूम हो कि मानसून में उत्पाद-डिस्पैच प्रभावित होने से कंपनी के समक्ष वित्तीय चुनौती होने के बावजूद कुछ रकम बैंक से कर्ज लेकर कर्मियों को बोनस का भुगतान कर दिया गया। प्रबंधन सूत्रों ने बताया कि कंपनी के समक्ष ज्यादा वित्तीय चुनौती नहीं है।