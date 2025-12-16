Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand bar timings extended till 4 am liquor policy
जाम छलकाने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर! झारखंड में सुबह चार बजे तक बार में मिलेगी शराब

जाम छलकाने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर! झारखंड में सुबह चार बजे तक बार में मिलेगी शराब

संक्षेप:

झारखंड आबकारी विभाग ने जाम छलकाने वालों के लिए बार के संचालन समय को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत अगले वित्तीय वर्ष से बार सुबह चार बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन इसके लिए बार संचालकों को अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

Dec 16, 2025 07:27 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड के जाम छलकाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें देर रात में शराब के लिए ठेकों और दुकानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आबकारी विभाग ने बार के समय में इजाफा करने का फैसला किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

झारखंड के बार में सुबह के चार बजे तक शराब की बिक्री हो पाएगी। आबकारी विभाग बार के संचालन समय को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नए वित्तीय वर्ष से बार सुबह चार बजे तक खुले रहेंगे। अभी बार संचालन के लिए रात 12 बजे तक का ही लाइसेंस दिया जाता है।

हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने के बाद निर्धारित शर्तों के साथ बार में सुबह चार बजे तक शराब परोसने की अनुमति होगी। इसके लिए बार संचालकों को आबकारी विभाग से अलग लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। आबकारी विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्ताव में नियमों के सख्त अनुपालन पर भी जोर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने वाले बार संचालकों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। वहीं, गंभीर उल्लंघन की स्थिति में बार का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।