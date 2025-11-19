झारखंड बार काउंसिल चुनाव पर बड़ा अपडेट, 15 मार्च तक हो जाएगा संपन्न

संक्षेप: झारखंड बार कौंसिल का चुनाव 15 मार्च तक पूरा करा लिए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पांच चरणों में चुनाव कराने की अनुमति दी है। पहले चरण का चुनाव कुछ राज्यों में 31 जनवरी 2026 तक होगा। झारखंड बार कौंसिल का चुनाव तीसरे चरण में होगा।

झारखंड बार कौंसिल का चुनाव 15 मार्च तक करा लिए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पांच चरणों में चुनाव कराने की अनुमति दी है। पहले चरण का चुनाव कुछ राज्यों में 31 जनवरी 2026 तक होगा। झारखंड बार कौंसिल का चुनाव तीसरे चरण में होगा। तीसरे चरण का चुनाव 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 तक चुनाव संपन्न कराने को कहा था, लेकिन बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आग्रह के बाद पांच चरणों में चुनाव कराने को कहा है। 30 अप्रैल तक सभी राज्यों के चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य बार कौंसिलों द्वारा वकीलों की कानून की डिग्रियों का सत्यापन अनिवार्य है। क्योंकि फर्जी डिग्रीधारकों के मामलों ने व्यवस्था को प्रभावित किया है। हालांकि सत्यापन प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद चुनाव रोके नहीं जाएंगे। जिन वकीलों की डिग्री का सत्यापन लंबित है, उन्हें प्रोविजनल तौर पर मतदान की अनुमति होगी। यदि बाद में उनकी डिग्री फर्जी या अमान्य पाई जाती है, तो ऐसे व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से बाहर होंगे। कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे बार कौंसिलों से प्राप्त डिग्रियों का सत्यापन करने के लिए विशेष टीम नियुक्त करें और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दें।

अभी तदर्थ कमेटी कौंसिल का कर रही संचालन झारखंड बार कौंसिल का कार्यकाल 28 जुलाई 2023 को समाप्त हो गया है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद यहां तदर्थ कमेटी ही कौंसिल का संचालन कर रही है। वकीलों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं होने पर कौंसिल का कार्यकाल बढ़ाया गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जिन राज्यों में बार कौंसिल का चुनाव नहीं हुआ है, वहां 31 जनवरी 2026 तक कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदस्यता सत्यापन के नाम पर चुनाव को रोका नहीं जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय स्तर पर हाई पावर इलेक्शन मॉनिटरिंग कमेटियां और राष्ट्रीय स्तर पर एक हाई पावर सुपरवाइजरी कमेटी गठित की है, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश करेंगे।