झारखंड बार काउंसिल चुनाव पर बड़ा अपडेट, 15 मार्च तक हो जाएगा संपन्न

Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand bar council election will be completed till 15 march
संक्षेप: झारखंड बार कौंसिल का चुनाव 15 मार्च तक पूरा करा लिए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पांच चरणों में चुनाव कराने की अनुमति दी है। पहले चरण का चुनाव कुछ राज्यों में 31 जनवरी 2026 तक होगा। झारखंड बार कौंसिल का चुनाव तीसरे चरण में होगा।

Wed, 19 Nov 2025 07:35 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड बार कौंसिल का चुनाव 15 मार्च तक करा लिए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पांच चरणों में चुनाव कराने की अनुमति दी है। पहले चरण का चुनाव कुछ राज्यों में 31 जनवरी 2026 तक होगा। झारखंड बार कौंसिल का चुनाव तीसरे चरण में होगा। तीसरे चरण का चुनाव 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 तक चुनाव संपन्न कराने को कहा था, लेकिन बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आग्रह के बाद पांच चरणों में चुनाव कराने को कहा है। 30 अप्रैल तक सभी राज्यों के चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य बार कौंसिलों द्वारा वकीलों की कानून की डिग्रियों का सत्यापन अनिवार्य है। क्योंकि फर्जी डिग्रीधारकों के मामलों ने व्यवस्था को प्रभावित किया है। हालांकि सत्यापन प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद चुनाव रोके नहीं जाएंगे। जिन वकीलों की डिग्री का सत्यापन लंबित है, उन्हें प्रोविजनल तौर पर मतदान की अनुमति होगी। यदि बाद में उनकी डिग्री फर्जी या अमान्य पाई जाती है, तो ऐसे व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से बाहर होंगे। कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे बार कौंसिलों से प्राप्त डिग्रियों का सत्यापन करने के लिए विशेष टीम नियुक्त करें और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दें।

अभी तदर्थ कमेटी कौंसिल का कर रही संचालन

झारखंड बार कौंसिल का कार्यकाल 28 जुलाई 2023 को समाप्त हो गया है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद यहां तदर्थ कमेटी ही कौंसिल का संचालन कर रही है। वकीलों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं होने पर कौंसिल का कार्यकाल बढ़ाया गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जिन राज्यों में बार कौंसिल का चुनाव नहीं हुआ है, वहां 31 जनवरी 2026 तक कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदस्यता सत्यापन के नाम पर चुनाव को रोका नहीं जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे

चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय स्तर पर हाई पावर इलेक्शन मॉनिटरिंग कमेटियां और राष्ट्रीय स्तर पर एक हाई पावर सुपरवाइजरी कमेटी गठित की है, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश करेंगे।

जिला बार संघों के पदधारियों के मामले पर स्थिति होगी स्पष्ट

इस बार जिला बार संघों और हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदधारी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने वर्ष 2016 में एक आदेश जारी कर वन मैन वन पोस्ट का नियम बनाते हुए कहा था कि एक साथ दो संघों में पदधारी नहीं रहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों के बार कौंसिल के चुनाव में यह नियम लागू कर दिया गया है, लेकिन झारखंड में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनाव तिथि की घोषणा के साथ बार कौंसिल ऑफ इंडिया स्थिति स्पष्ट कर सकता है। हालांकि बार कौंसिल के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
