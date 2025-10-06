jharkhand bar council election nomination fees hiked fivefold lawyers angry झारखंड में बार कौंसिल चुनाव के नामांकन शुल्क में 5 गुना बढ़ोतरी; भड़के वकील, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में बार कौंसिल चुनाव के नामांकन शुल्क में 5 गुना बढ़ोतरी; भड़के वकील

झारखंड बार कौंसल चुनाव की तैयारी कर रहे वकीलों को तगड़ा झटका लगा है। बीसीआई ने चुनाव नामांकन शुल्क में 5 गुना बढ़ोतरी करते हुए इसे 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 6 Oct 2025 05:52 PM
झारखंड बार कौंसल चुनाव की तैयारी कर रहे वकील बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के ताजा आदेश से नाराज हैं। बीसीआई ने चुनाव नामांकन शुल्क में पांच गुना बढ़ोतरी करते हुए इसे 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया है। यह राशि वापस भी नहीं की जाएगी। आदेश जारी होते ही राज्यभर के वकीलों में नाराजगी और विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। आगामी शनिवार को झारखंड बार कौंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग प्रस्तावित है, जिसमें इस मामले में विरोध किया जाएगा।

बीसीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमंतो सेन ने 25 सितंबर को सभी स्टेट बार कौंसिल को पत्र भेजा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 24 सितंबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि सभी राज्यों में स्टेट बार काउंसिल चुनाव 31 जनवरी 2026 तक संपन्न करा लिए जाएं। कोर्ट ने इसके लिए सात सदस्यीय चुनाव समिति गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में बीसीआई ने चुनावी प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यय जुटाने के उद्देश्य से नामांकन शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है।

बीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि लॉ ग्रेजुएट्स के नामांकन शुल्क को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 16 हजार रुपये से घटाकर मात्र 600 रुपये कर दिया है। इस कारण स्टेट बार कौंसिल की आय में भारी गिरावट आई है और उनके पास चुनाव आयोजन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। खर्चों की भरपाई के लिए नामांकन शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई है।

वकीलों का कहना है कि इतनी अधिक फीस लगाने से आम वकीलों के लिए चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। उनका कहना है कि बार कौंसिल लोकतांत्रिक संस्था है और उच्च शुल्क लगाना चुनावी प्रक्रिया को केवल आर्थिक रूप से सक्षम उम्मीदवारों तक सीमित कर देगा। झारखंड बार कौंसिल में करीब 35 हजार से अधिक वकील पंजीकृत हैं।

वकीलों ने बीसीआई के इस निर्णय को अविवेकपूर्ण और असंगत बताया है। उनका कहना है कि इससे योग्य लेकिन सीमित संसाधनों वाले वकीलों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। झारखंड बार कौंसिल कार्यकाल 28 जुलाई 2023 को समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप जनवरी 2026 तक नई कार्यकारिणी के चुनाव कराए जाने हैं। ऐसे में नामांकन शुल्क बढ़ोतरी को लेकर राज्य के वकीलों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और बीसीआई से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है।