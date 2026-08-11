ड्रोन से निगरानी, चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात; झारंखड बंद के बीच पुलिस अलर्ट
झारखंड बंद को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। हर संवेदनशील इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। इसके अलावा ड्रोन और कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जा रही है।
भाजपा ने छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ ये ऐलान किया। झारखंड के कई जिलों में बंद का असर देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर धरना दे रहे हैं और सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बंद को देखते हुए कई स्कूल भी बंद हैं। दुसरी ओर पुलिस भी हाई अलर्ट पर है।
बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिलेभर में करीब दो हजार पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात रखा जाएगा। पुलिस अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने का निर्देश दिया गया है। रांची पुलिस की ओर से बंद के मद्देनजर रांची में चप्पे पर पुलिस की तैनात किया जाएगा। एसएसपी राकेश रंजन ने सभी थानेदारों को सुबह से ही सतर्क रहने का निर्देश दिया है। अपने-अपने क्षेत्र में डीएसपी और थानेदार गश्त लगाएंगे। कोई भी उत्पात करता नजर आएगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया गया है। बंद के मद्देनजर पुराना विधानसभा परिसर से लेकर नया विधानसभा तक के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख चौक-चौराहों, सरकारी कार्यालयों, संवेदनशील स्थानों और महत्वपूर्ण मार्गों पर पुलिस बल की तैनात है।
किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या जुलूस की स्थिति में पुलिस बल को तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रखा गया है।
ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। भीड़ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस नियंत्रण कक्ष से विभिन्न इलाकों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तुरंत संबंधित टीम को मौके पर भेजने की व्यवस्था की गई है।
संवेदनशील इलाकों में खास नजर
बंद को देखते हुए संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। प्रमुख बाजारों, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अलग से पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
उत्पात करने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस ने साफ किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से बंद या प्रदर्शन करने वालों के साथ किसी तरह का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ या उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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