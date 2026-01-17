Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand band announcement today in protest against adha raja murder in khunti live updates
Jharkhand Band LIVE: पड़हा राजा की हत्या के विरोध में आज झारखंड बंद, कहां कितना असर

संक्षेप:

झारखंड के खूंटी जिले में बीते हफ्ते खौफनाक वारदात सामने आई थी। खूंटी में पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब आदिवासी संगठनों ने हत्या के विरोध में झारखंड बंद का ऐलान किया है।

Jan 17, 2026 10:02 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
बीते 7 जनवरी को झारखंड के खूंटी जिले में सोमा मुंडा पड़हा राजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पड़हा राजा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। रांची पुलिस ने आदिवासी संगठन की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला पुलिस की ओर से बंद के दौरान शहर में विधि-व्यवस्था बहाल रखने को लेकर 1200 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी, जो शहर के प्रमुख मार्ग, चौक-चौराहे, संवेदनशील स्थान, उपासना स्थल समेत अन्य इलाकों में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरा के साथ कई टीम शहर के विभिन्न इलाकों में बंद के दौरान मौजूद रहेगी।

Live Updates:-

10.30 AM Jharkhand Bandh Live: इन दो रूट्स पर चल रही हैं बसें

रांची में आदिवासी संगठनों की झारखंड बंद करने के कारण खूंटी और आसपास जाने वाले सभी मार्गों पर बस परिचालन बंद चल रहा है। केवल हजारीबाग और रामगढ़ रूट में कुछ बसें चल रही हैं।

10.20 AM Jharkhand Bandh Live: हजारीबाग में बंद का अभी तक असर नहीं

हज़ारीबाग़ में झारखंड बंद का अभी तक असर नहीं है। वाहन चल रहे हैं। हज़ारीबाग से गाड़ियां खुली है, आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। वैसे बाहर से आने वाली गाड़ियों की संख्या कम जरूर है। बता दें कि आदिवासी संगठनों का ने पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर पुलिस सतर्क है।

10 AM Jharkhand Band live: कोडरमा में बंद का क्या असर?

कोडरमा में झारखंड बंद का नहीं दिख रहा असर, यात्री बसों का परिचालन सामान्य, झारखंड क्षेत्र में ट्रेनों में सतर्कता बढ़ाई गई है। शनिवार को आहूत झारखंड बैंड का कोडरमा में कोई असर नहीं, रांची समेत अन्य जगहों के लिए कोडरमा से गाड़ियां रवाना की गई है। सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में कई संगठनों झारखंड बंद बुलाया है।

9.10 AM Jharkhand Band live: बसों के परिचानल पर दिख रहा असर

सिमडेगा से शनिवार को बंद के कारण रांची जाने वाली बसों का परिचालन नहीं हुआ। खूंटी में हुए सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में बुलाए गए झारखंड बंद का सिमडेगा बस स्टैंड में असर देखने को मिल रहा है। बस नहीं चलने से रांची जाने वाले यात्रियों को परेशान देखा जा रहा है। यात्री छोटी गाड़ियों के माध्यम से रांची जाते नजर आए।

