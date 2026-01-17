आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद, आज कई स्कूलों में छुट्टी

संक्षेप: आदिवासी संगठनों ने आज पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर शुक्रवार की शाम को कई जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया। संगठनों ने लोगों से पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंड बंद को सफल बनाने की अपील की है।

आदिवासी संगठनों ने पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर शुक्रवार की शाम को कई जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया। संगठनों ने लोगों से पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंड बंद को सफल बनाने की अपील की है। इधर, बंद के मद्देनजर रांची और खूंटी के कई स्कूलों में शनिवार को छुट्टी रहेगी।

बंद समर्थक संगठनों ने कहा है कि पड़हा राजा की हत्या व्यक्तिगत नहीं, बल्कि जमीन, जंगल-जल के रक्षक के रूप में उनकी संघर्षपूर्ण आवाज को दबाने की सुनिश्चित साजिश थी। इधर पुलिस प्रशासन ने बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता, शूटर व भूमि माफिया अभी भी फरार हैं। इधर, बंद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है।