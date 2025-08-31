jharkhand ballo ghat neelami lease for 5 years now बालू घाटों की नीलामी पर बड़ा फैसला, झारखंड में अब 5 सालों के लिए मिलेगी लीज, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand ballo ghat neelami lease for 5 years now

बालू घाटों की नीलामी पर बड़ा फैसला, झारखंड में अब 5 सालों के लिए मिलेगी लीज

झारखंड के सभी जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। फिलहाल जिला स्तर पर होने वाले नीलामी प्रक्रिया को लेकर पलामू और खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निविदा जारी की गई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 31 Aug 2025 07:13 AM
झारखंड के सभी जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। फिलहाल जिला स्तर पर होने वाले नीलामी प्रक्रिया को लेकर पलामू और खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निविदा जारी की गई है। पलामू में कुल सात समूहों में 19 घाटों और खूंटी में कुल तीन समूहों में 20 घाटों की नीलामी की निविदा जारी की गई है। राज्य में बालू घाटों का संचालन कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त- द झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स-2025 के तहत ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाना है। नए नियम के तहत खनन कार्य चालू होने के दिन से पांच सालों तक बालू घाटों की लीज अवधि दी जाएगी।

झारखंड राज्य में किसी भी व्यक्ति को 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए बालू खनन का पट्टा नहीं दिया जाएगा। यह नियम संबंधित जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) में उल्लिखित सभी बालू वाली भूमि एवं नदी धाराओं पर लागू होगा। प्रत्येक खनिज और प्रत्येक जिले के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार गठित समिति द्वारा तैयार की जाएगी।

सितंबर के पहले पखवाड़े तक नीलामी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश: बीते 20 अगस्त को मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बैठक कर सभी उपायुक्तों को सितंबर के पहले पखवाड़े (15 सितंबर) तक राज्य के तमाम व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया था। 15 अक्तूबर के बाद से बालू घाटों से खनन पर ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रतिबंध खत्म होगा। ऐसे में घाटों की नीलामी पूरी होने से राज्य में बालू की किल्लत नहीं होगी। इस बार बालू घाट या बालू घाटों के समूह जिसे एक इकाई बालूघाट मानते हुए नीलामी की जाएगी।

कुल 60 समूह में होंगे बालू घाट, सबसे अधिक पलामू के

सभी 24 जिलों में छोटे-बड़े बालू घाटों को मिलाकर कुल 60 समूह बनाये गये हैं। इसमें पलामू में सात, देवघर और गिरिडीह में पांच-पांच, लोहरदगा, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम और दुमका में चार-चार, रांची, खूंटी और जामताड़ा में तीन-तीन, चतरा, सरायकेला, बोकारो और गुमला में दो-दो, लातेहार, पाकुड़, धनबाद, रामगढ़, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, साहिबगंज में एक-एक समूह होंगे। वहीं, बालू घाटों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें पहली कैटेगरी में पांच हेक्टेयर से कम रकबा वाले बालू घाट होंगे, जिनका संचालन ग्राम सभा के माध्यम से होगा। इसमें कुल 374 बालू घाट हैं। वहीं, दूसरी कैटेगरी में पांच हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले बालू घाटों की नीलामी होगी।

पलामू में 7 समूहों में इन घाटों की होगी नीलामी

● पहला ग्रुप- कांके खुर्द, सिंगराहा क्लां व सिंगरा खुर्द

● दूसरा ग्रुप - बरवईया, रामपुर, बोकेया खुर्द, बोकेया क्लां

● तीसरा ग्रुप- गंगी, लिड़की, ककटुआ। डंगवार। कबरा क्लां

● चौथा ग्रुप- कोल्हुआ सोनबरसा, गोरहो, बरवाडीह, उक्सू

● पांचवां ग्रुप- डेल्हा, बरकोमा, बिष्णपुर। बिरितिया डंगदार, कुम्हराडीह। गुरटुरी, कुमराडीह

● छठा ग्रुप- परता, मेराल, ललगरा

● सातवां ग्रुप -मलहाटोली, जिनजिरा, तोलरा। जैतूखर्द। मिसिर पतरा