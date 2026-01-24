लंदन में झारखंड@25 समारोह, वैश्विक मंच से राज्य का भविष्य पेश
झारखंड राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड@25 कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान उसके संघर्ष, लचीलेपन, सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव से बनी है।
यह समारोह यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी द्वारा हाई कमीशन ऑफ इंडिया, लंदन में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड@ 25 केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राज्य के विद्वानों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और प्रवासी समुदाय के योगदान का वैश्विक मंच पर सम्मान है, जो युवा झारखंड को प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए समावेशी और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर हुई बातचीत में झारखंड के भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान, ब्रिटेन के साथ विरासत एवं सांस्कृतिक साझेदारी की संभावनाओं, तथा उच्च शिक्षा, कौशल विकास, खेल और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष चर्चा हुई।
ये सभी विषय भारत–ब्रिटेन द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार वैश्विक सहयोग के माध्यम से निवेश, नवाचार और ज्ञान आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छू सके। झारखंड@ 25 कार्यक्रम ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर राज्य की पहचान को मजबूत करते हुए यह संदेश दिया कि झारखंड अपने 25 वर्षों की यात्रा से सीख लेते हुए भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ अग्रसर है।