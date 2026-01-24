Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand at 25 in london future of state at world stage
लंदन में झारखंड@25 समारोह, वैश्विक मंच से राज्य का भविष्य पेश

लंदन में झारखंड@25 समारोह, वैश्विक मंच से राज्य का भविष्य पेश

संक्षेप:

झारखंड राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड@25 कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान उसके संघर्ष, लचीलेपन, सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव से बनी है।

Jan 24, 2026 08:01 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड@25 कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान उसके संघर्ष, लचीलेपन, सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव से बनी है। यह आयोजन अतीत के सम्मान और भविष्य के आह्वान का प्रतीक है। लंदन में शुक्रवार को आयोजित एक आधिकारिक स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह समारोह यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी द्वारा हाई कमीशन ऑफ इंडिया, लंदन में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड@ 25 केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राज्य के विद्वानों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और प्रवासी समुदाय के योगदान का वैश्विक मंच पर सम्मान है, जो युवा झारखंड को प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए समावेशी और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर हुई बातचीत में झारखंड के भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान, ब्रिटेन के साथ विरासत एवं सांस्कृतिक साझेदारी की संभावनाओं, तथा उच्च शिक्षा, कौशल विकास, खेल और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष चर्चा हुई।

ये सभी विषय भारत–ब्रिटेन द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार वैश्विक सहयोग के माध्यम से निवेश, नवाचार और ज्ञान आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छू सके। झारखंड@ 25 कार्यक्रम ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर राज्य की पहचान को मजबूत करते हुए यह संदेश दिया कि झारखंड अपने 25 वर्षों की यात्रा से सीख लेते हुए भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ अग्रसर है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।