परामर्श के बहाने का खेल कबतक चलता रहेगा.. झारखंड हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

सहायक अभियंता नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली तैयार नहीं होने पर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे जानबूझकर टालमटोल करना बताया और चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक नियमावली तैयार नहीं हुई तो इसे आदेश की अवहेलना माना जाएगा।

सहायक अभियंता नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली तैयार नहीं होने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी। सोमवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने मौखिक कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर नियमावली लागू करने में टालमटोल कर रही है। कभी विधि विभाग से, कभी महाधिवक्ता से, तो कभी वित्त विभाग से परामर्श लेने का बहाना बनाया जा रहा है। परामर्श का यह खेल कब तक चलता रहेगा।

अदालत ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली सुनवाई तक नियमावली तैयार नहीं की गई, तो इसे आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को दोपहर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने की बात कही। हालांकि, सरकार की ओर से मुख्य सचिव की उपस्थिति से छूट की गुहार लगाई गयी और अदालत को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई से पहले नियमावली तैयार कर ली जाएगी।

अदालत ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की। सुनवाई के दौरान पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव अदालत में हाजिर हुए थे। अदालत ने पूछा कि नियमावली तैयार हुई या नहीं, तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित अधिकारी को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अधिकारी का यह लेथार्जिक अप्रोच (सुस्तीपूर्ण रवैया) ठीक नहीं है। इस संबंध में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है।