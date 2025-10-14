Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand assistant engineer recruitment rules high court angry

परामर्श के बहाने का खेल कबतक चलता रहेगा.. झारखंड हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

सहायक अभियंता नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली तैयार नहीं होने पर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे जानबूझकर टालमटोल करना बताया और चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक नियमावली तैयार नहीं हुई तो इसे आदेश की अवहेलना माना जाएगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 14 Oct 2025 07:41 AM
share Share
Follow Us on
परामर्श के बहाने का खेल कबतक चलता रहेगा.. झारखंड हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

सहायक अभियंता नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली तैयार नहीं होने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी। सोमवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने मौखिक कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर नियमावली लागू करने में टालमटोल कर रही है। कभी विधि विभाग से, कभी महाधिवक्ता से, तो कभी वित्त विभाग से परामर्श लेने का बहाना बनाया जा रहा है। परामर्श का यह खेल कब तक चलता रहेगा।

अदालत ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली सुनवाई तक नियमावली तैयार नहीं की गई, तो इसे आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को दोपहर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने की बात कही। हालांकि, सरकार की ओर से मुख्य सचिव की उपस्थिति से छूट की गुहार लगाई गयी और अदालत को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई से पहले नियमावली तैयार कर ली जाएगी।

अदालत ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की। सुनवाई के दौरान पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव अदालत में हाजिर हुए थे। अदालत ने पूछा कि नियमावली तैयार हुई या नहीं, तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित अधिकारी को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अधिकारी का यह लेथार्जिक अप्रोच (सुस्तीपूर्ण रवैया) ठीक नहीं है। इस संबंध में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है।

पूर्व में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली को संशोधित कर ड्राफ्ट जेपीएससी को मंतव्य के लिए भेजा गया है। इस पर अदालत ने जेपीएससी को प्रतिवादी बनाते हुए उसे अपना पक्ष रखने को कहा था। जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार के द्वारा भेजे गए प्रारूप में कुछ त्रुटियां हैं, उसको लेकर फिर से सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ड्राफ्ट की त्रुटियों को चिह्नित कर उसे सुधार दिया गया है और फिर से मंतव्य के लिए जेपीएससी को भेजा गया है, जो उन्हें प्राप्त भी हो गया है। जेपीएससी से जैसे ही मंतव्य आता है, उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।