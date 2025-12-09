झारखंड सरकार ने पेश किया 7721 करोड़ का अनुपूरक बजट , ‘मंईयां’ पर रहा सबसे ज्यादा फोकस
झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7721 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है।
झारखंड विधानसभा में सोमवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7,721.25 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। अनुपूरक बजट में मांगों पर बहस मंगलवार को होगी। अनुपूरक बजट में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पर सबसे अधिक राशि जारी की गई है।
इस राशि में से अधिकांश का उपयोग मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्ध योजना के लिए किया जाएगा। अधूरे और जारी विकास योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।
किस विभाग को कितनी राशि?
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा - 2082.25 करोड़
ग्रामीण कार्य - 1324.82 करोड़
गृह, आपदा प्रबंधन-970.12 करोड़
स्वास्थ्य - 729.75 करोड़
वन व पर्यावरण-500.55 करोड़
स्कूली शिक्षा- 339.6 करोड़
ऊर्जा - 303.23 करोड़
नगर विकास- 285.41 करोड़
जल संसाधन - 216.53 करोड़
कल्याण - 149.48 करोड़
द्वितीय अनुपूरक बजट पर आज होगी बहस
शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को प्रथम पाली में प्रश्नकाल होगा। भोजनावकाश के बाद द्वितीय अनुपूरक बजट पर बहस होगी। पहले दिन कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय के मुताबिक बहस दो से बढ़ाकर तीन घंटे कर दी गई है। स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने समिति के निर्णय पर सोमवार को सदन की सहमति प्राप्त की। अतिरिक्त एक घंटे के दौरान कानून-व्यवस्था पर विशेष चर्चा होगी। सत्र पांच से 11 दिसंबर तक आहूत है। 10 और 11 दिसंबर को राजकीय विधेयक और सरकारी कार्य लिए जाएंगे। अंतिम दिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों पर चर्चा होगी।