झारखंड में MDR और SIR पर संग्राम तय; CM हेमंत का प्लान, BJP भी जवाब देने को तैयार
झारखंड में 25 नवंबर से दो दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इस बार एमडीआर और एसआईआर पर संग्राम तय है। सीएम हेमंत ने कहा कि सदन में मंत्री-विधायक मजबूती से अपनी बात रखेंगे।
झारखंड में 25 और 26 नवंबर को होने वाले दो दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास से सत्ता पक्ष के सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक की और कई निर्देश दिए। वहीं, भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई और राज्य सरकार के हर प्रश्न का जवाब देने के लिए रणनीति बनायी गई।
सदन में सत्ता पक्ष के मंत्री-विधायक मजबूती से रखेंगे अपनी बात: हेमंत
इस महत्वपूर्ण सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास से सत्ता पक्ष के सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक की। बैठक का मुख्य केंद्र आगामी विशेष सत्र के दौरान एमएमडीआर और एसआईआर जैसे संवेदनशील व अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की रणनीति तैयार करना रहा।
सत्ताधारी दलों की मुख्य आपत्ति एमएमडीआर संशोधन अधिनियम के उन प्रावधानों को लेकर है, जो खनिज युक्त भूमि पर उपकर (सेस) लगाने के राज्य के अधिकार को सीमित कर सकते हैं। सरकार को आशंका है कि इस नए कानूनी ढांचे से राज्य के खजाने पर भारी असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तथ्यों और पूरी तैयारी के साथ सदन में मौजूद रहें, ताकि विपक्ष के हर सवाल का पुरजोर और सटीक जवाब दिया जा सके।
खनिज राजस्व पर रोक से हजारों करोड़ का नुकसान
बैठक में उपस्थित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के. राजू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष एमएमडीआर एवं एसआईआर दोनों विषयों पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर बिल को बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के आनन-फानन में लाया गया है, जो झारखंड जैसे खनिज उत्पादक राज्यों के हितों के लिए अत्यंत घातक है। के. राजू के अनुसार, इस संशोधन के जरिए राज्यों द्वारा खनिज अधिकारों और खनिज-धारित भूमि पर अतिरिक्त टैक्स या सेस (उपकर) लगाने की शक्तियों पर केंद्रीय शर्तों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून से राज्य के खजाने को सालाना हजारों करोड़ रुपये सीधा राजस्व नुकसान हो सकता है। खनिज राजस्व में कमी आने से राज्य की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन पर सीधा वित्तीय दबाव पड़ेगा।
राज्य सरकार के हर संशय का तर्क के साथ देंगे माकूल जवाब : भाजपा
भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 25-26 नवंबर को एमएमडीआर और एसआईआर को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया है, वह एक नैरेटिव का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि सरकार के हर संशय का तर्क के साथ माकूल जवाब दिया जाएगा। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ष 2026 में हो रही यह प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही संवैधानिक प्रक्रिया है। जयसवाल ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। इसी ईवीएम से यहां उनकी सरकार बनी है। एमएमडीआर के मुद्दे पर जयसवाल ने कहा कि यह बिल पूरे देश के लिए बना है, न कि केवल झारखंड के लिए। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां इसका विरोध नहीं हो रहा है। केवल झारखंड में इसका विरोध किया जा रहा है। क्योंकि यहां सेस और टैक्स लगाकर सरकार कोयले की कीमत बढ़ाना चाहती है। जब कोयले का दाम बढ़ेगा तो उसके खरीदार नहीं मिलेंगे। दूसरे प्रदेशों में कोयले की बिक्री लगातार बढ़ रही है, जबकि झारखंड में इसकी बिक्री घटती जा रही है।
झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया 90 प्रतिशत पूरी
जयसवाल ने कहा कि सरकार एक नकारात्मक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है कि वोट चोरी हो रही है और एसआईआर में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। यदि इन दलों को लगता है कि किसी गांव के 100 लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं, तो उन्हें उन लोगों की सूची चुनाव आयोग, उपायुक्त और बीएलओ को उपलब्ध करानी चाहिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया 90 प्रतिशत पूरी हो चुकी है और अगले माह मतदाता सूची जारी होने वाली है। एसआईआर का विरोध स्वार्थ की राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है। बैठक में सीपी सिंह, डॉ. नीरा यादव, राज सिन्हा, नागेंद्र महतो, शशिभूषण मेहता, आलोक चौरसिया, रोशनलाल चौधरी, अमित यादव, कुमार उज्ज्वल, मंजू कुमारी भी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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