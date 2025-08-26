झारखंड विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी वेल में उतरा
झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण बार-बार स्थगित करना पड़ा, जहां विपक्षी भाजपा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले पर सीबीआई जांच की मांग की, वहीं सत्ता पक्ष ने 130वें संविधान संशोधन को लेकर भाजपा पर हमला बोला।
झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र सोमवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी वेल में आ गए, जिसके कारण बार-बार सदन स्थगित करना पड़ा। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के सदस्य सूर्या हांसदा एनकाउंटर, रिम्स टू निर्माण के खिलाफ सरकार पर निशाना साधे रहे तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष भाजपा पर 130वें संविधान संशोधन को लेकर हमलावर दिखा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच अपने-अपने मुद्दों को लेकर तकरार होती रही।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, सूर्या हांसदा राजनीतिक व्यक्ति थे। राजनीतिक व्यक्ति जेल जाते रहते हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि राज्य सरकार मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार खुद सीबीआई जांच कराने में सक्षम है। केंद्र चाहे तो स्वत: संज्ञान ले।
आरोप-प्रत्यारोप के बीच झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने कई बार विधायकों से आग्रह किया कि सभी अपनी सीट पर लौटें, लेकिन हंगामा थमा नहीं। इस पर उन्होंने कहा, कार्यवाही स्थगित करने में काफी कष्ट हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिनभर तकरार और नारेबाजी के बीच स्पीकर को सदन तीन बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के वॉकआउट के बीच ही प्रथम अनुपूरक बजट पारित किया गया।
कम राजस्व वसूली की, सिस्टम को दरकिनार किया
रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2022 के बीच परिवहन, राजस्व और जल संसाधन जैसे विभागों में 4.40 करोड़ का राजस्व कम जमा हुआ। इसका कारण यह था कि आईएमएफएस ने चालान में लिखी राशि से कम राशि मंजूर की। यह भी जिक्र किया गया है कि भुगतान के लिए आईएफएमएस में लगी जांच प्रणाली को पीछे के रास्ते से दरकिनार कर दिया गया। परिणामस्वरूप, 2017 से 2023 के दौरान छह अधिकारियों ने आवंटित बजट से 1.24 करोड़ रुपये अधिक खर्च कर दिए, जबकि 13 अन्य अधिकारियों ने बिना बजटीय आवंटन के 34.33 करोड़ खर्च कर डाले।