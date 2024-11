LIVE Updates रिफ्रेश

Jharkhand Election 2024 Live: JMM का दावा हम बनाएंगे सरकार, हेमंत ने कार्यकर्ताओं से की बात; वोटिंग में महिलाएं रहीं आगे

Jharkhand Election 2024: झारखंड की 81 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान हो चुका है। अब सभी की नजरें 23 नवंबर शनिवार पर अटकी हुई हैं। कल मतगणना होगी। जिसमें साफ हो जाएगा की जनता ने किस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है।

Ranchi, Nov 13 (ANI): Jharkhand Chief Minister Hemant Soren and his wife leader Kalpana Soren arrive to cast their votes for the first phase of Jharkhand Assembly elections, in Ranchi on Wednesday. (ANI Photo)