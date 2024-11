LIVE Updates रिफ्रेश

Jharkhand Election 2024 Live: दूसरे चरण में 38 सीटों पर 67.76 फीसदी मतदान, एग्जिट पोल के अनुमान में इस बार NDA सरकार

Jharkhand Election 2024 Live: झारखंड की 81 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान संपन्न हो गया। बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। बुधवार की शाम पांच बजे तक लगभग 67.76 प्रतिशत मतदान हुआ। 38 सीटों पर 68.45 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

there was no fear of naxalite in tamar of jharkhand voters cast votes enthusiastically