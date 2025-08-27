झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, विधानसभा में इन 5 विधेयकों को मिली मंजूरी; क्या-क्या हुआ बदलाव

झारखंड विधानसभा ने मंगलवार को 5 बड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इसमें राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसी तरह 4 और बड़े विधेयकों को मंजूरी दी गई है।

झारखंड विस ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को विधानसभा से स्वीकृति दे दी है। इसका मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी विवि को एक समान ढांचे के तहत एकीकृत करना और शैक्षणिक व प्रशासनिक स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक के अनुसार कुलपति (वीसी), प्रतिकुलपति (प्रो-वीसी) और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं, बल्कि राज्य सरकार करेगी। वहीं, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इस आयोग के माध्यम से ही कुलसचिव (रजिस्ट्रार), परीक्षा नियंत्रक (एग्जामिनेशन कंट्रोलर), वित्त अधिकारी (फाइनेंस ऑफिसर), शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और प्राचार्यों की नियुक्ति होगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि विधेयक के अनुसार, विवि का एकीकरण कर पाठ्यक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन व मान्यता प्रक्रिया को मानकीकृत किया जाएगा।

निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस पर लगेगी रोक झारखंड में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस पर रोक लगाना है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सकल नामांकन अनुपात और प्रति लाख आबादी पर कॉलेजों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अब भी कम है। ऐसे में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, इन संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं।

एमएसएमई की स्थापना संचालन में मिलेगी छूट मानसून सत्र में मंगलवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक- 2025 पारित हुआ। इसमें जहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और संचालन में अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट देने का प्रावधान है। मंत्री संजय यादव ने कहा कि विधेयक के तहत कोई भी व्यक्ति जो उद्यम शुरू करने की इच्छा रखता है, उसे एजेंसी के समक्ष आवेदन देना होगा। इसमें शुल्क नहीं देना होगा। वैद्य पहचान पत्र के साथ राजधानी स्थित नेपाल हाउस (सचिवालय भवन) स्थित सिंगल विंडो कार्यालय में आवेदन देना होगा। आवेदन के बाद एक कम्प्यूटर जनित अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र उद्यम की सूचना से तीन वर्षों तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने की तिथि, जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगा।

गिग श्रमिकों को नियोजक के शोषण से मिलेगी मुक्ति राज्य में कार्यरत हजारों गिग श्रमिकों के हित में झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक- 2025 मंगलवार को विधानसभा से पारित हो गया। पारित होने के बाद श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि वर्तमान में झारखंड में गिग अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया गया है और इसके विस्तार ने लचीले रोजगार प्रदान किए हैं। फिर भी इन श्रमिकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि खराब कामकाजी परिस्थितियां, एग्रीगेटर्स (नियोजक) से शोषण की आशंका, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और कानूनी ढांचे की कमी आदि। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य में प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिकों के हित में बेहतर नियामक तंत्र लागू करने की जरूरत है।