4 लाख रुपए देकर सुपारी, प्रेमिका के पति ने रची साजिश; आसिफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा
रांची क खेलगांव थाना पुलिस ने कांटाटोली के मो आसिफ हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। इसके लिए उसकी प्रेमिका के पति ने सुपारी दी थी। आसिफ का शव 19 फरवरी को खेलगांव के आनंद विहार से मिला था।
रांची क खेलगांव थाना पुलिस ने कांटाटोली के मो आसिफ हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। इसके लिए उसकी प्रेमिका के पति ने सुपारी दी थी। आसिफ का शव 19 फरवरी को खेलगांव के आनंद विहार से मिला था। पुलिस ने गाड़ीगांव की प्रेमिका बिउला टोप्पो, पति जॉनसन मिंज, प्रिंस कुमार, तुपुदाना के दीपक अग्रवाल, पुंदाग के प्रेम लकड़ा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्तौल, बाइक और स्कूटी, खून लगा जैकेट आदि जब्त किया है।
सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने खेलगांव थाना परिसर में रविवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृत युवक का जॉनसन मिंज की पत्नी बिउला के साथ कई सालों से प्रेम संबंध था। आरोपी होटवार जेल भेजे गए हैं।
दोस्त के साथ कातिलों को भी दी सुपारी
पुलिस के मुताबिक बिउला के पति ने हत्या के लिए अपने दोस्त दीपक अग्रवाल से संपर्क किया। हत्या की साजिश रचने के एवज में जॉनसन ने 4 लाख रुपये दिए थे। इसके बाद उसे कॉल कर बुलाया गया। प्रिंस और प्रेम लकड़ा समेत चारों ने4 उस पर पत्थर से वार कर दिया। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने लोअर बाजार थाना में सूचना दी थी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें