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झारखंड और ओडिशा उभरती अर्थव्यवस्था, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट

Mar 14, 2026 08:32 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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देश में झारखंड और ओडिशा उभरती अर्थव्यवस्था वाले राज्य बन गए हैं। दोनों ने मजबूत राजकोषीय और वित्तीय प्रबंधन में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। देश के 18 प्रमुख राज्यों की वित्तीय स्थिति में ओडिशा जहां शीर्ष पर है, वहीं झारखंड तीसरे स्थान पर है।

झारखंड और ओडिशा उभरती अर्थव्यवस्था, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट

देश में झारखंड और ओडिशा उभरती अर्थव्यवस्था वाले राज्य बन गए हैं। दोनों ने मजबूत राजकोषीय और वित्तीय प्रबंधन में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। देश के 18 प्रमुख राज्यों की वित्तीय स्थिति में ओडिशा जहां शीर्ष पर है, वहीं झारखंड तीसरे स्थान पर है। यह जानकारी नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी है।

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आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई)-2026 की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड और ओडिशा ने अपने संतुलित व्यय प्रोफाइल और वित्तीय विवेक में सुधार के माध्यम से देशभर में अपनी स्थिति मजबूत की है। वित्तीय प्रबंधन में निरंतर संस्थागत प्रगति देखी जा रही है। नीति आयोग के दूसरे संस्करण की यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 का है। इसके मुताबिक, ओडिशा को छोड़ झारखंड अन्य सभी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के वित्तीय प्रबंधन मामले में काफी आगे है।

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राजकोषीय प्रबंधन में ओडिशा टॉपर पर

इस रिपोर्ट के अनुसार, राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय मजबूती के मामले में ओडिशा 73.1 स्कोर के साथ देश के राज्यों में शीर्ष पर है। ओडिशा के बाद दक्षिण भारत के गोवा और झारखंड ऐसे राज्यों की श्रेणी में शामिल है, जिसने मजबूत वित्तीय प्रबंधन में शीर्ष प्रदर्शन किया है। गोवा का स्कोर जहां 54.7 है तो झारखंड का 50.5 है। इस सूचकांक में अंतिम तीन पायदान पर पश्चिम बंगाल (23.8), आंध्र प्रदेश (23.1) और पंजाब (12.4) है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि ओडिशा, गोवा और झारखंड जैसे राज्य वित्तीय अनुशासन और बेहतर प्रबंधन के जरिए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।

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राजकोषीय प्रदर्शन में शीर्ष पर ओडिशा, केरल दबाव में

नीति आयोग के राजकोषीय आंकड़ों के विश्लेषण से देश के 18 प्रमुख राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन में बड़े बदलाव और असमानताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक दशक में राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार, स्थिरता और तनाव के अलग-अलग चरण देखे गए हैं। ओडिशा लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। ओडिशा ने पूरे दशक के दौरान अपनी स्थिति मजबूत की है और राजकोषीय प्रबंधन में शीर्ष स्थान पाया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य लगातार ढांचागत चुनौतियों और वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं।

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इन राज्यों में राजकोषीय अनुशासन की कमी और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का प्रदर्शन मिला-जुला, लेकिन स्थिर रहा है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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