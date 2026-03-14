झारखंड और ओडिशा उभरती अर्थव्यवस्था, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट
देश में झारखंड और ओडिशा उभरती अर्थव्यवस्था वाले राज्य बन गए हैं। दोनों ने मजबूत राजकोषीय और वित्तीय प्रबंधन में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। देश के 18 प्रमुख राज्यों की वित्तीय स्थिति में ओडिशा जहां शीर्ष पर है, वहीं झारखंड तीसरे स्थान पर है।
देश में झारखंड और ओडिशा उभरती अर्थव्यवस्था वाले राज्य बन गए हैं। दोनों ने मजबूत राजकोषीय और वित्तीय प्रबंधन में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। देश के 18 प्रमुख राज्यों की वित्तीय स्थिति में ओडिशा जहां शीर्ष पर है, वहीं झारखंड तीसरे स्थान पर है। यह जानकारी नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी है।
आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई)-2026 की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड और ओडिशा ने अपने संतुलित व्यय प्रोफाइल और वित्तीय विवेक में सुधार के माध्यम से देशभर में अपनी स्थिति मजबूत की है। वित्तीय प्रबंधन में निरंतर संस्थागत प्रगति देखी जा रही है। नीति आयोग के दूसरे संस्करण की यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 का है। इसके मुताबिक, ओडिशा को छोड़ झारखंड अन्य सभी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के वित्तीय प्रबंधन मामले में काफी आगे है।
राजकोषीय प्रबंधन में ओडिशा टॉपर पर
इस रिपोर्ट के अनुसार, राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय मजबूती के मामले में ओडिशा 73.1 स्कोर के साथ देश के राज्यों में शीर्ष पर है। ओडिशा के बाद दक्षिण भारत के गोवा और झारखंड ऐसे राज्यों की श्रेणी में शामिल है, जिसने मजबूत वित्तीय प्रबंधन में शीर्ष प्रदर्शन किया है। गोवा का स्कोर जहां 54.7 है तो झारखंड का 50.5 है। इस सूचकांक में अंतिम तीन पायदान पर पश्चिम बंगाल (23.8), आंध्र प्रदेश (23.1) और पंजाब (12.4) है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि ओडिशा, गोवा और झारखंड जैसे राज्य वित्तीय अनुशासन और बेहतर प्रबंधन के जरिए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।
राजकोषीय प्रदर्शन में शीर्ष पर ओडिशा, केरल दबाव में
नीति आयोग के राजकोषीय आंकड़ों के विश्लेषण से देश के 18 प्रमुख राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन में बड़े बदलाव और असमानताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक दशक में राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार, स्थिरता और तनाव के अलग-अलग चरण देखे गए हैं। ओडिशा लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। ओडिशा ने पूरे दशक के दौरान अपनी स्थिति मजबूत की है और राजकोषीय प्रबंधन में शीर्ष स्थान पाया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य लगातार ढांचागत चुनौतियों और वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं।
इन राज्यों में राजकोषीय अनुशासन की कमी और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का प्रदर्शन मिला-जुला, लेकिन स्थिर रहा है।
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