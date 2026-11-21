झारखंड में एंबुलेंस ड्राइवरों की हड़ताल पर सरकार सख्त, केस के साथ-साथ नौकरी जाने का भी खतरा
जिलों से जानकारी मिली कि कई ड्राइवर एंबुलेंस की चाबियां लेकर चले गए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए अजय सिंह ने निर्देश दिया कि ऐसे चालकों पर सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए
झारखंड में 108 एंबुलेंस ड्राइवरों की हड़ताल से पैदा स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने ने साफ किया कि मरीजों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हड़ताल को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं होगी।
जिलों से जानकारी मिली कि कई ड्राइवर एंबुलेंस की चाबियां लेकर चले गए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए अजय सिंह ने निर्देश दिया कि ऐसे चालकों पर सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए और इसकी कॉपी विभाग को भेजें। कई जिलों में सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारियों की ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एंबुलेंस के जो चालक काम पर लौटेंगे, सिर्फ उन्हें ही सेवा में रखा जाए। काम पर नहीं लौटने वालों को हटाने की कार्रवाई की जाए।
जरूरत अनुसार प्राइवेट गाड़ी किराये पर लेने के आदेश
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों में सभी चालक हड़ताल पर हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था का जिम्मा सम्मान फाउंडेशन का होगा। यदि फाउंडेशन इसमें विफल हुआ तो उस पर भी केस दर्ज होगा। उन्होंने जिला प्रशासन को दिशा-निर्देश दिए कि जरूरत के अनुसार निजी वाहनों को किराये पर लेकर एम्बुलेंस सेवा को चालू रखा जाए। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी जिलों के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य से भी एंबुलेंस मंगाई जा सकती हैं। इसका पूरा खर्च विभाग वहन करेगा।
संघ बोला- कर्मचारियों को केवल डराया जा रहा
एंबुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि एंबुलेंस कर्मचारियों को केवल डराने का प्रयास किया जा रहा है। छठ से पहले तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया। जब तक उनकी सभी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक हड़ताल को वापस नहीं लिया जाएगा।
आसपास में कहीं व्यवस्था दुरुस्त, कुछ जगह संकट
ओरमांझी स्थित पिस्का सीएचसी वैकल्पिक व्यवस्था के जरिये जरूरतमंद मरीजों को एंबुलेंस सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। अस्पताल के सरकारी एंबुलेंस से मरीजों को रेफर किया जा रहा है। सीएचसी प्रभारी डॉ. रेणु बखला ने बताया कि कई मरीज निजी या भाड़े के वाहनों से भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। सोनाहातू व राहे प्रखंड में आपात स्थिति में मरीजाें को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी हो रही है।
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अदिति शर्मा
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