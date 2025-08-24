Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand all waterfalls on rise administratio issued alert
झारखंड के जलप्रपातों में उफान, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट; क्या कहा
झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। इस दौरान प्रदेश के जलप्रपातों में भी पानी भर गया है। पानी ज्यादा होने के कारण जलप्रपात उफान पर चल रहे हैं।
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 24 Aug 2025 10:48 AM
रांची और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से सभी जलप्रपात उफान पर हैं। इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि जोन्हा, हुंडरू, दशम, सीता व रिमिक्स सहित अन्य जलप्रपात उफान पर हैं। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों से इन जलप्रपातों के आसपास जाने से परहेज करने की अपील की है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में तेज जलधारा, फिसलन भरी चट्टानें और अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों से कहा है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें, स्थानीय प्रशासन व पुलिस के निर्देशों का पालन करें और मौसम संबंधी सूचनाओं पर नजर रखें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस या आपात सेवाओं से संपर्क करने की अपील की गई है।
