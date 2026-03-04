रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में हाई अलर्ट, होली पर ड्रोन से हो रही निगरानी
होली के अवसर पर झारखंड में शांति व्यवस्था बनाए रखने और हुडदंगियों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। रांची समेत सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है।
होली के अवसर पर झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची समेत प्रदेश के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए करबी 5 हजार अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। इनमें झारखंड शसस्त्र पुलिस के साथ ही आईआरबी के जवानों को भी तैनात किया गया है। होली के मौके पर प्रशासन ड्रोन से निगरानी भी कर रहा है। पुलिस का कहना है कि किसी तरह की हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है, प्रशासन तुरंत कार्रवाई करने का प्लान बना चुका है।
हाई अलर्ट पर झारखंड
झारखंड के अलग-अलग इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस दौरान प्रदेश में 5 हजार जवानों की अतिरिक्त की तैनाती की गई है। इसमें 3 हजार से ज्यादा जवानों को रांची में ही तैनात किया गया है। रांची में झारखंड सशस्त्र पुलिस (JAP) के साथ ही इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) के जवानों को भी तैनात किया गया है।
शराब पीकर गाड़ी चलाई तो खैर नहीं
झारखंड के अलग-अलग जिलों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। जगह-जगह उनकी चेकिंग जा रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
रमजान और होली एक साथ होने से झारखंड प्रशासन की तरफ से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश में होली के मौके पर हुड़दंग करने वालों, अश्लील गाना बजाने, किसी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति बनाने, दो गुटों के बीच किसी तरह की अशांति को रोकने के लिए पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी।
शरबा बिक्री पर लगी रोक
होली पर झारखंड प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए शराब बिक्री पर रोक लगा दी है। यानि होली के दिन झारखंड में ड्राई डे रहेगा। इस दौरान रांची जिले में शराब की दुकानों के साथ क्लब भी बंद रहेंगे। होली के अवसर पर हादसों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी कर ली है। डॉक्टरों को दो शिफ्ट में लगाया गया है और रिम्स के साथ सभी जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर