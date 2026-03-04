Hindustan Hindi News
रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में हाई अलर्ट, होली पर ड्रोन से हो रही निगरानी

Mar 04, 2026 08:25 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
होली के अवसर पर झारखंड में शांति व्यवस्था बनाए रखने और हुडदंगियों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। रांची समेत सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है।

होली के अवसर पर झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची समेत प्रदेश के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए करबी 5 हजार अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। इनमें झारखंड शसस्त्र पुलिस के साथ ही आईआरबी के जवानों को भी तैनात किया गया है। होली के मौके पर प्रशासन ड्रोन से निगरानी भी कर रहा है। पुलिस का कहना है कि किसी तरह की हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है, प्रशासन तुरंत कार्रवाई करने का प्लान बना चुका है।

हाई अलर्ट पर झारखंड

झारखंड के अलग-अलग इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस दौरान प्रदेश में 5 हजार जवानों की अतिरिक्त की तैनाती की गई है। इसमें 3 हजार से ज्यादा जवानों को रांची में ही तैनात किया गया है। रांची में झारखंड सशस्त्र पुलिस (JAP) के साथ ही इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) के जवानों को भी तैनात किया गया है।

शराब पीकर गाड़ी चलाई तो खैर नहीं

झारखंड के अलग-अलग जिलों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। जगह-जगह उनकी चेकिंग जा रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

रमजान और होली एक साथ होने से झारखंड प्रशासन की तरफ से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश में होली के मौके पर हुड़दंग करने वालों, अश्लील गाना बजाने, किसी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति बनाने, दो गुटों के बीच किसी तरह की अशांति को रोकने के लिए पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी।

शरबा बिक्री पर लगी रोक

होली पर झारखंड प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए शराब बिक्री पर रोक लगा दी है। यानि होली के दिन झारखंड में ड्राई डे रहेगा। इस दौरान रांची जिले में शराब की दुकानों के साथ क्लब भी बंद रहेंगे। होली के अवसर पर हादसों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी कर ली है। डॉक्टरों को दो शिफ्ट में लगाया गया है और रिम्स के साथ सभी जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है।

Jharkhand News
