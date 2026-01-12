Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand alerts 17 thousand police stations offers Rs 2 lakh reward to trace missing siblings
17 हजार पुलिस थाने अलर्ट, 2 लाख का इनाम; रांची में लापता भाई-बहनों को तलाशने के लिए बड़ा अभियान

17 हजार पुलिस थाने अलर्ट, 2 लाख का इनाम; रांची में लापता भाई-बहनों को तलाशने के लिए बड़ा अभियान

संक्षेप:

रांची से लापता दो मासूम भाई-बहन, 5 साल के अंश कुमार और 4 साल की अंशिका कुमारी को खोजने के लिए झारखंड पुलिस ने अब देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए देशभर के 17 हजार पुलिस थानों अलर्ट किया गया है।

Jan 12, 2026 09:46 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची, पीटीआई
share Share
Follow Us on

झारखंड के रांची से लापता दो मासूम भाई-बहन, 5 साल के अंश कुमार और 4 साल की अंशिका कुमारी को खोजने के लिए झारखंड पुलिस ने अब देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए देशभर के 17 हजार पुलिस थानों अलर्ट किया गया है। झारखंड पुलिस ने देश के लगभग 17,000 पुलिस स्टेशनों को नोटिस जारी कर बच्चों की जानकारी शेयर की है। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि बच्चों का सुराग देने वालों के लिए इनाम की राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अंश और अंशिका 2 जनवरी को रांची में अपने घर के पास एक किराना दुकान पर गए थे, जिसके बाद से वे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। 10 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने से परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और डीजीपी से बच्चों को जल्द ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भी इस मामले की जानकारी दी है।

15 जनवरी तक का अल्टीमेटम

आरजेडी नेता कैलाश यादव, जो अंश-अंशिका बचाओ संघर्ष समिति के मुख्य समन्वयक हैं, ने कहा, हमने एक बैठक की और एक विशेष 11 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने निर्णय लिया कि यदि 15 जनवरी तक बच्चों को सुरक्षित वापस नहीं लाया गया, तो एक बड़ा आंदोलन घोषित किया जाएगा।

रविवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग दोनों बच्चों के लिए शोक संतप्त और बेहद चिंतित हैं, और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। सेठ ने कहा, "मैंने इस घटना के बारे में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से व्यक्तिगत रूप से बात की है।

इस बीच, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रांची क्षेत्रीय आईजी) मनोज कौशिक ने सोमवार को लापता बच्चों की खोज के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान, कौशिक ने नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित 'बचपन बचाओ आंदोलन' सहित 20 राज्यों के 439 जिलों के गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ बाल कल्याण कार्यकर्ताओं से भी लापता बच्चों की खोज और बरामदगी में सहायता करने के लिए सहयोग की अपील की।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Jharkhand Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।