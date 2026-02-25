Hindustan Hindi News
झारखंड में क्रैश हुआ प्लेन था 39 साल पुराना, एक महीने पहले ही बताया गया फिट

Feb 25, 2026 03:45 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नेहा एलएम त्रिपाठी, रांची
रांची के पास क्रैश हुआ बीचक्राफ्ट विमान 39 साल पुराना था। यह अब तक कुल 6600 घंटे की उड़ान भर चुका था। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने हिन्दुस्तान टाइम्स को यह जानकारी दी।

रांची के पास क्रैश हुआ बीचक्राफ्ट विमान 39 साल पुराना था। यह अब तक कुल 6600 घंटे की उड़ान भर चुका था। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने हिन्दुस्तान टाइम्स को यह जानकारी दी। रविवार रात हुए एयर एंबुलेंस दुर्घटना में सभी 7 लोगों की मौत हो गई। रांची के एक अस्पताल से मरीज को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए उस दिन यह विमान उड़ा था जो झारखंड के चतरा में जमीन पर आ गिरा।

जिन लोगों की मौत हुई उनमें मरीज संजय कुमार (41), एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, दो तीमारदार, 1400 घंटे उड़ान का अनुभव रखने वाले पायलट विवेक विकास भगत और फर्स्ट ऑफिसर सवराजदीप सिंह (450 घंटे उड़ान) शामिल थे। एक अधिकारी ने कहा, 'रेडबर्ड एयरवेज की ओर से संचालित इस बीचक्राफ्ट C90A (किंग एयर) विमान का निर्माण 1987 में हुआ था। यह अब तक कुल 6610 घंटे की उड़ान भर चुका था।' अधिकारी ने जोड़ा कि इन आंकड़ों के मुताबिक, प्लेन का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं हुआ था।

जनवरी में ही मिला था सर्टिफिकेट

अधिकारी ने कहा, 'इसमें P&W PT6A-21 इंजन लगे हुए थे और इस साल 21 जनवरी को इसे उड़ान के लिए फिट घोषित करते हुए ARC सर्टिफिकेट दिया गया था, जो एक साल के लिए वैलिड था।' विमान ने उस दिन रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शाम 7:11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ किया था।

विमान में नहीं था ब्लैक बॉक्स

दूसरे अधिकारी ने बताया कि टेक ऑफ के 23 मिनट बाद विमान का रडार से संपर्क टूट गया। बाद में यह चतरा जिले के सिमरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान की क्षमता अधिकतम 4583 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान की थी। उन्होंने यह भी बताया कि विमान में ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर नहीं था। एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘इस विमान में सीवीआर, एफडीआर इंस्टॉल नहीं था। इसे पहली बार उड़ान के लिए सर्टिफिकेट 1987 में जारी किया गया था। तब सीवीआर और एफडीआर की कोई अनिवार्यता नहीं थी।’

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

Jharkhand News
