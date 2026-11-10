अब AI बताएगा गांवों में पानी की सप्लाई का हाल, झारखंड सरकार अर्घ्यम के साथ करेगी करार

झारखंड में AI तकनीक से ग्रामीण जलापूर्ति की निगरानी होगी। कर्नाटक, बिहार, राजस्थान और असम में बेहतरीन कार्य को देख झारखंड का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अर्घ्यम के साथ तीन साल का एमओयू करने की तैयारी में है। जानिए डिजिटल वाटर मॉनिटरिंग योजना की पूरी जानकारी।

नितेश ओझा, रांची झारखंड में केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन और पेयजल व्यवस्था की डिजिटल निगरानी के जरिए ग्रामीण जलापूर्ति को सशक्त बनाने के लिए गैर-सरकारी संस्था एवं सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास अर्घ्यम के साथ एमओयू की तैयारी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ प्रस्तावित इस एमओयू के तहत तीन वर्षीय कार्यक्रम (दिसंबर 2026 से अक्टूबर 2029) निर्धारित है। नवंबर 2026 में एमओयू के साथ इसकी शुरुआत होगी और कार्यक्रम तीन चरणों में अक्टूबर 2029 तक चलेगा।

इसका उद्देश्य राज्य की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को डिजिटल बनाना है। अर्घ्यम ने अन्य राज्यों (बिहार, कर्नाटक, असम, राजस्थान) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जलापूर्ति की सफल निगरानी की है, जिसे झारखंड में भी लागू किया जाएगा। प्रस्तावित एमओयू से पहले ही अर्घ्यम की एक विशेष टीम ने झारखंड में एकल ग्राम और बहुग्राम जलापूर्ति योजनाओं का जायजा लिया है।

बता दें कि, केंद्र सरकार ने वर्ष 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है। पेयजल विभाग का मानना है कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद असली चुनौती नलों में नियमित, पर्याप्त और सुरक्षित पानी पहुंचाना है। इसके लिए डिजिटल ढांचे, स्रोतों की स्थिरता, जल गुणवत्ता तथा संचालन एवं रखरखाव की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एमओयू प्रस्तावित है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाने के साथ सभी को सुरक्षित और सतत जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अर्घ्यम की स्थापना रोहिणी नीलेकणी ने की थी। यह संस्था जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में सरकारों के साथ मिलकर काम करती रही है।

मुख्य तथ्य ● पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और अर्घ्यम के बीच नवंबर 2026 में एमओयू होगा

● तीन चरणों में दिसंबर 2026 से अक्टूबर 2029 तक चलेगा कार्यक्रम

● अर्घ्यम की उन्नत तकनीक का उपयोग ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की निगरानी में होगा

1. पारदर्शिता, डेटा आधारित निगरानी व बेहतर प्रबंधन कार्यक्रम का पहला चरण दिसंबर 2026 से अप्रैल 2027 तक होगा। इसका उद्देश्य जलापूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता, डेटा आधारित निगरानी और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इस चरण में प्रमुख रूप से ये कार्य होंगे-

● झार जल प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी ढांचे और डिजाइन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करना

● आईटी टीम को प्लेटफॉर्म से जोड़ना और संचालन में सक्षम बनाना

● एकल ग्राम (एसवीएस) और बहुग्राम (एमवीएस) जलापूर्ति योजनाओं में पानी की नियमितता और मात्रा का विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराना

● बहुग्राम योजनाओं के बिजली खर्च को जेबीवीएनएल के साथ एकीकरण कर झार जल प्लेटफॉर्म से जोड़ना

2. राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से जल गुणवत्ता तक की निगरानी दूसरा चरण अप्रैल 2027 से जनवरी 2028 तक निर्धारित है। इसका उद्देश्य राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से लेकर जल गुणवत्ता तक की निगरानी करना है। इसमें नागरिकों की सुविधा और व्यवस्था की निगरानी पर विशेष जोर रहेगा, साथ ही क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस चरण में ये कार्य होंगे।

● जलापूर्ति व्यवस्था की एक ही जगह से निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित करना।

● लोगों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करना तथा जल की बात और जल कोष जैसी सुविधाएं शुरू करना।

● जलापूर्ति सेवा के बदले उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली की व्यवस्था को प्लेटफॉर्म से जोड़ना।

● जेजेएम के जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) के साथ एपीआई के जरिए एकीकरण करना, ताकि पानी की गुणवत्ता का डेटा सीधे उपलब्ध हो सके।

3. जल गुणवत्ता और स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान तीसरा चरण नवंबर 2027 से अक्तूबर 29 तक होगा। इसमें जल गुणवत्ता जांच की पारदर्शिता जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।

● पानी का नमूना लेने से लेकर जांच रिपोर्ट आने तक पूरी प्रक्रिया की ट्रैकिंग की जाएगी,ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी), जल सहिया और नल जल मित्रों को प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।

● जोखिम वाली जलापूर्ति योजनाओं के स्रोतों को टिकाऊ बनाने के लिए विकसित भारत-जी राम जी योजना का सहारा लिया जाएगा।