रांची के अस्पताल में अनशनकारी छात्रों से मिलीं झारखंड की मंत्री, भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा ने बताया क्या हुई बात
नेहा तिर्की ने कहा, 'छात्रों के साथ हुई बातचीत और सामने आए सभी तथ्यों से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अवगत कराया जाएगा। हमारा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी मुद्दे का स्थायी समाधान केवल बातचीत, सहानुभूति और सकारात्मक पहल से ही निकाला जा सकता है।'
झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बुधवार को रांची के सदर अस्पताल में पहुंचीं, जहां उन्होंने तीन अनशनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। मुलाकात की जानकारी देते हुए तिर्की ने कहा, 'मैंने चार में से तीन छात्रों से मुलाकात की और उन्हें खाना खाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।'
तिर्की ने इन चारों छात्रों को वास्तविक छात्र बताते हुए कहा कि 'ये सभी पूरी तरह वास्तविक छात्र हैं, जो पिछले 10 दिन से विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की और उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। मैं उनकी स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी दूंगी।' उधर तिर्की से मिलने वाली अनशनकारी छात्रा ने बताया कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, मंत्री ने कहा है कि हम लोग लीगल टीम गठित करके इस पर विशेष चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे, फिर आपको बताएंगे।'
छात्रा बोली- 98% मान ली हैं, तो 2% और मान लीजिए
तिर्की से हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए अनशन पर बैठी बोकारो जिले की छात्रा हबीबा ने कहा, 'तिर्की ने हमसे कहा कि सरकार ने आपकी 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, अपना अनशन क्यों नहीं तोड़ रहे हैं।' हबीबा ने बताया कि 'वो अनशन तोड़ने के लिए जोर दे रही थीं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, जबतक सारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ सकती। अगर आप 98 प्रतिशत मांगें मान सकते हैं, तो 100 प्रतिशत क्यों नहीं दे सकते। छात्र होने के नाते ये हम बच्चों का हक है, आप लोग क्यों नहीं दे सकते।'
छात्रा ने की JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की मांग
हबीबा ने आगे कहा कि 'मैंने खास तौर पर JSSC-CGL परीक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि यह परीक्षा केवल नौकरी पाने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे अभिभावकों और लाखों परिवारों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और जब तक यह परीक्षा रद्द नहीं होगी, स्टूडेंट यहां से कहीं नहीं जाएंगे।'
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिया यह जवाब
हबीबा के मुताबिक इसके जवाब में तिर्की ने कहा, 'इसमें कुछ तकनीकी चीजें हैं, यह मामला हाई कोर्ट से फंसा हुआ है। तो मैंने कहा हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जॉइनिंग हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें यह भी कहा था कि अगर इस एग्जाम में कोई गड़बड़ी या गलती पाई जाती है तो इसे रद्द किया जाएगा। ऐसे में आपने इसमें नियुक्ति कैसे दे दी, आपको नहीं देना चाहिए था।'
तिर्की ने दिया लीगल टीम गठित करने का आश्वासन
जवाब में तिर्की ने छात्रा से कहा, 'हम इस मामले में एक लीगल टीम गठित करेंगे, और कानूनन देखेंगे कि इसमें कहां पर चीजें फंस रही हैं और टेक्निकली क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम इसका समाधान निकालने की कोशिशें करेंगे, लेकिन इसके लिए आप हमें कुछ दिन का समय देना होगा, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि कल ही हमें दे दीजिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है और टेक्निकल समस्याएं भी हैं।'
हबीबा बोली- अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है
आगे छात्रा ने बताया, 'हमारे बीच बस यही बातें हुई हैं, ऐसे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, उन्होंने कहा है कि हम लोग लीगल टीम गठित करके इस पर विशेष चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर आपको बताएंगे।'
नेहा तिर्की बोलीं- हम छात्रों की हालत पर चिंतित
उधर अस्पताल में छात्रों से हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज मैंने रांची के सदर अस्पताल में इलाज करा रहे उन छात्रों से मुलाकात की जो अभी भूख हड़ताल पर हैं, और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। हमारी सरकार उन छात्रों की हालत को लेकर बहुत चिंतित है जो पिछले नौ दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर हैं। हमारी सहानुभूति और चिंता उन सभी छात्रों के साथ है जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं और अपने अधिकारों व जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।'
मंत्री बोलीं- सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले
तिर्की ने आगे कहा, ‘मैंने विरोध कर रहे हर छात्र से अलग-अलग बात की, उनकी मांगों को विस्तार से सुना और उनकी चिंताओं व मुश्किलों को समझने की कोशिश की। सरकार ने पहले ही सकारात्मक कदम उठाए हैं और उनकी ज्यादातर मांगों को मानने पर सहमति जताई है। साथ ही, बाकी मुद्दों पर बातचीत और समाधान के लिए भी सरकार के दरवाजे खुले हैं।’ उधर अस्पताल की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे चार छात्र प्रदर्शनकारियों की हालत स्थिर है और सदर अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। '
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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