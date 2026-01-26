आदित्यपुर-टाटानगर थर्ड लाइन पर फरवरी से दौड़ेंगी ये ट्रेनें, चौथी लाइन पर भी काम जारी
आदित्यपुर से टाटानगर व सलगाझुड़ी केबिन तक तैयार थर्ड लाइन पर फरवरी से मालगाड़ी दौड़ सकती है। दक्षिण पूर्व जोन ने रेलवे फैंस क्लब के एसएस स्वाईं को आरटीआई में यह जानकारी दी है। दूसरी ओर, खड़गपुर-झारसुगुड़ा तक 265 किमी और संतरागाछी-खड़गपुर तक 109 किमी चौथी लाइन बिछाने की भी तैयारी है। हालांकि, बंडामुंडा से राउरकेला व बागदेही से झारसुगुड़ा तक चौथी लाइन पहले ही मंजूर हो चुका है।
इधर, थर्ड लाइन शुरू होने से हावड़ा-मुंबई मार्ग में यात्रा ट्रेनों का परिचालन सामन्य होने की उम्मीद है। जानकार बताते हैं कि रेलवे स्टेशनों और यार्ड से ट्रेनों की आवाजाही के लिए लाइन का विस्तार कर रहा है। इससे लूप लाइन बनाने के साथ यार्ड विस्तार व परिचालन सिस्टम को अपग्रेड भी किया जा रहा है, ताकि समयबद्ध ट्रेन परिचालन के लक्ष्य को पा सके।
टाटानगर स्टेशन पुनर्विकास योजना और कोचिंग डिपो निर्माण की राशि 383 करोड़ तक हो सकती है। इधर, टाटानगर में प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज पर दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने आरटीआई में कहा कि यह परियोजना निर्माण विभाग में नहीं है। हालांकि, टाटानगर के लोको कॉलोनी में कोचिंग डिपो विस्तार पर विभागीय प्रक्रिया शुरू है। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने लोगों को नोटिस देकर जमीन खाली करने का आदेश दिया है। सूचना के अनुसार, यात्री सुविधा और सुरक्षित परिचालन के तहत स्टेशन पुनर्विकास योजना में कई नए कार्य शामिल किए गए हैं।