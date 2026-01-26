32 नक्सली मारे, 326 गिरफ्तार; झारखंड DGP ने दी नक्सलवाद पर ऐक्शन की पूरी रिपोर्ट
Jharkhand Police: पुलिस मुख्यालय में झंडा फहराने के बाद DGP ने बताया कि एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने 30 खतरनाक अपराधियों को पकड़ा है। इनमें हिज्ब उत-तहरीर (HuT) आतंकी संगठन के पांच सक्रिय सदस्य भी शामिल हैं।
झारखंड में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने माओवादी हिंसा के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि पुलिस राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि साल 2025 में झारखंड पुलिस ने कुल 326 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा, पुलिस मुठभेड़ों में 32 नक्सली मारे गए और 38 नक्सलियों ने सरेंडर (आत्मसमर्पण) कर दिया।
पुलिस मुख्यालय में झंडा फहराने के बाद DGP ने बताया कि एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने 30 खतरनाक अपराधियों को पकड़ा है। इनमें हिज्ब उत-तहरीर (HuT) आतंकी संगठन के पांच सक्रिय सदस्य भी शामिल हैं। चुनौतियों के बावजूद, झारखंड पुलिस राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आतंकियों व अपराधियों को खत्म करने के लिए काम कर रही है।
DGP तदाशा मिश्रा ने बताया कि नशे के व्यापार और साइबर अपराध के खिलाफ भी झारखंड पुलिस ने पिछले एक साल में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले साल ड्रग्स से जुड़े 706 केस दर्ज किए गए और 883 आरोपियों को जेल भेजा गया। पुलिस ने करीब 58.77 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए। DGP ने कहा कि यह सिर्फ कानून की जीत नहीं है, बल्कि युवाओं को बर्बादी से बचाने की एक कोशिश है।
साल 2025 में साइबर ठगी के 1,413 मामले दर्ज हुए और 1,268 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने ठगी के 38.67 करोड़ फ्रीज (रुकवाए) किए और पीड़ितों के 1.48 करोड़ वापस भी दिलाए। इसके अलावा 90 लाख नकद भी जब्त किए गए। इस ऐप की मदद से 140 अतिरिक्त मामलों में 642 अपराधियों को पकड़ा गया। पुलिस ने उनके पास से 1,008 मोबाइल और 1,332 सिम कार्ड जब्त किए, जिससे साइबर ठगों के नेटवर्क की कमर टूट गई।