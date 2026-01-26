Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand action on naxalites 32 died 326 arrested in 2025 dgp tadasha mishra gave full report of operation
32 नक्सली मारे, 326 गिरफ्तार; झारखंड DGP ने दी नक्सलवाद पर ऐक्शन की पूरी रिपोर्ट

32 नक्सली मारे, 326 गिरफ्तार; झारखंड DGP ने दी नक्सलवाद पर ऐक्शन की पूरी रिपोर्ट

संक्षेप:

Jharkhand Police: पुलिस मुख्यालय में झंडा फहराने के बाद DGP ने बताया कि एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने 30 खतरनाक अपराधियों को पकड़ा है। इनमें हिज्ब उत-तहरीर (HuT) आतंकी संगठन के पांच सक्रिय सदस्य भी शामिल हैं।

Jan 26, 2026 03:32 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

झारखंड में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने माओवादी हिंसा के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि पुलिस राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि साल 2025 में झारखंड पुलिस ने कुल 326 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा, पुलिस मुठभेड़ों में 32 नक्सली मारे गए और 38 नक्सलियों ने सरेंडर (आत्मसमर्पण) कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस मुख्यालय में झंडा फहराने के बाद DGP ने बताया कि एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने 30 खतरनाक अपराधियों को पकड़ा है। इनमें हिज्ब उत-तहरीर (HuT) आतंकी संगठन के पांच सक्रिय सदस्य भी शामिल हैं। चुनौतियों के बावजूद, झारखंड पुलिस राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आतंकियों व अपराधियों को खत्म करने के लिए काम कर रही है।

DGP तदाशा मिश्रा ने बताया कि नशे के व्यापार और साइबर अपराध के खिलाफ भी झारखंड पुलिस ने पिछले एक साल में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले साल ड्रग्स से जुड़े 706 केस दर्ज किए गए और 883 आरोपियों को जेल भेजा गया। पुलिस ने करीब 58.77 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए। DGP ने कहा कि यह सिर्फ कानून की जीत नहीं है, बल्कि युवाओं को बर्बादी से बचाने की एक कोशिश है।

साल 2025 में साइबर ठगी के 1,413 मामले दर्ज हुए और 1,268 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने ठगी के 38.67 करोड़ फ्रीज (रुकवाए) किए और पीड़ितों के 1.48 करोड़ वापस भी दिलाए। इसके अलावा 90 लाख नकद भी जब्त किए गए। इस ऐप की मदद से 140 अतिरिक्त मामलों में 642 अपराधियों को पकड़ा गया। पुलिस ने उनके पास से 1,008 मोबाइल और 1,332 सिम कार्ड जब्त किए, जिससे साइबर ठगों के नेटवर्क की कमर टूट गई।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।