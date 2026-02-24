झारखंड में हेमंत सरकार आज पेश करेगी ‘अबुआ दिशोम बजट’, क्या-क्या रहेगा खास
झारखंड के रजत जयंती वर्ष पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मंगलवार को वर्ष 2026-27 के लिए अबुआ दिशोम बजट पेश करेंगे। बजट को अधिक प्रभावी व व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से इस बार वित्त मंत्री मूल बजट के साथ ही आउटकम बजट, जेंडर बजट और बाल बजट भी पेश करेंगे।
झारखंड के रजत जयंती वर्ष पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मंगलवार को वर्ष 2026-27 के लिए अबुआ दिशोम बजट पेश करेंगे। बजट को अधिक प्रभावी व व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से इस बार वित्त मंत्री मूल बजट के साथ ही आउटकम बजट, जेंडर बजट और बाल बजट भी पेश करेंगे। इससे पहले रघुवर दास सरकार में 2017-18 में जेंडर बजट पेश किया गया था।
इस बार पेश किए जाने वाले जेंडर बजट में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए लगभग 33% का बजटीय प्रावधान सरकार कर सकती है । चालू वित्तीय वर्ष का 01 लाख 25 हजार 400 करोड़ के बजट से लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगामी अबुआ दिशोम बजट लगभग 01 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योजना बजट के साथ लगभग 1.60 करोड़ का रहने की संभावना है। वर्तमान बजट में भी योजना बजट लगभग 92 हजार करोड़ का था।
न कोई नया कर नहीं, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं संभव
अबुआ दिशोम बजट में इस बार कोई नया कर होने की संभावना नहीं है, घाटे का बजट होने के बावजूद, वर्तमान करों में भी बढ़ोत्तरी की भी संभावना नहीं है। बजट की सफलता के लिए कंसल्टेशन, सजेशन और इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर कई घोषणाएं हो सकती हैं। इस साल के बजट में भी महिला बाल बिकास एवं सामाजिक सुरक्षा पर फोकस होगा।
बाल बजट में 125 योजनाओं का समावेश
सरकार इस बजट में टीनएजर पर भी फोकस कर रही है। इसके तहत 18 साल तक के बच्चों को लेकर बाल बजट का प्रावधान किया गया है। बाल बजट में बच्चों की शिक्षा व सेहत सुरक्षा के साथ साथ, पोषण आदि का ध्यान दिया गया है। बाल बजट में बच्चों के विकास और कल्याण से जुड़ी लगभग 125 योजनाएं शामिल की जा सकती हैं। इनपर लगभग 10,000 करोड़ खर्च का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।
और क्या-क्या ऐलान संभव
● इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ गांवों में बुनियादी सुविधाएं और अर्थव्यवस्था पर जोर
● सभी मेडिकल कॉलेजों में कैंसर जांच के लिए पेट स्कैन और जिला अस्पतालों में मेमोग्राफी
● विश्वविद्यालय, जनजातीय मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स विवि और आयुष कॉलेज की स्थापना
● जल संरक्षण, वनवासी और सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान
● बड़े प्रोजेक्ट्स के बजाय मध्यम और व्यवहारिक परियोजनाओं पर ध्यान होगा।
● ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के सभी प्रखंडों में “पलाश मार्ट” की स्थापना।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप