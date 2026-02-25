एक साल में बनेंगे 4 लाख 44 हजार अबुआ आवास, 5 किश्तों में मिलेंगे 2 लाख रुपए
मंगलवार को झारखंड का बजट पेश किया गया। इसमें ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज को अबुआ दिशोम बजट से नई ताकत मिली है। बजट में गांवों के समग्र उत्थान पर बड़ा जोर दिया गया है। राज्य के 4,44,257 लोगों का अगले वित्तीय वर्ष में अबुआ आवास निर्माण कराया जाएगा। इसमें लाभार्थियों को पांच किस्त में दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
कितने आवासों को मिली स्वीकृति
इस योजनांतर्गत 2024-25 तक के लिए अबुआ आवास के लिए निर्धारित लक्ष्य 6.50 लाख में से अब तक 6,33,106 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इनमें से 1,88,849 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवास वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्ण कराने का प्रस्ताव है।
नरेगा के अंतर्गत भी मिलेगा ज्यादा काम
वर्ष 2025-26 में महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने के लक्ष्य के विरुद्ध इस वर्ष फरवरी माह के पहले सप्ताह तक 10 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है। सखी मंडलों के उत्पादों को उचित मूल्य और आर्थिक सहायता देने को सालभर बाजार उपलब्ध कराने के लिए पलाश-ब्रांड से बिक्री की जा रही है।
पलामू के कुंदरी लाह फार्म का किया जाएगा नवीकरण
राज्य सरकार ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। भारतीय वन सर्वेक्षण की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.76 प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है। वर्ष 2025-26 में 2.40 करोड़ पौधारोपण किया गया, जबकि 2026-27 में 2.60 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।
बजट से पलामू वन प्रमंडल के कुंदरी लाह फार्म का जीर्णोद्धार किया जाएगा, ताकि लाह उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। इस बजट के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हरित क्षेत्र को और सुदृढ़ करना तथा स्थानीय लोगों को इससे जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है। इको टूरिज्म योजना से स्थानीय को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सारंडा, पाकुड़ और गुमला वन प्रमंडलों में ईको पार्क एवं जैव विविधता पार्क विकसित किए जा रहे हैं। पाकुड़ वन प्रमंडल के नोवामुंडी पार्क, पाकुडु वन प्रमंडल के फॉसिल पार्क और गुमला वन प्रमंडल के अंजन धाम और चाकुलिया पार्क की सुविधा बढ़ाकर स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
