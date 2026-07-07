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झारखंड में 3 दिन मॉनसून का कहर, रांची समेत इन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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Jharkhand 7 July Weather: झारखंड में मॉनसून का कहर 3 दिन और जारी रहेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि रांची समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में 10 जुलाई तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी।

झारखंड में 3 दिन मॉनसून का कहर, रांची समेत इन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Jharkhand 7 July Weather: झारखंड में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। इस कारण सोमवार को रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। दिनभर रुक-रुक कर बारिश होने से जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में 12.6, जमशेदपुर में 1.8, डालटनगंज में 12.6 और बोकारो में 14.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इधर, संताल से लेकर कोयलांचल तक सोमवार की सुबह से दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही, जिससे कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित रही। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में भविष्यवाणी की है कि प्रदेश में 10 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट है।

मौसम विभाग रांची के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में अब भी 103 मिमी कम बारिश हुई है। एक जून से लेकर छह जुलाई तक 142.6 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य रूप से 246.2 मिमी बारिश होनी चाहिए थी।

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10 जुलाई तक येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में 10 जुलाई तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को राज्य में कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ 40-50 किमी प्रतिघंटा से तेज हवा चलेगी। आठ जुलाई को भी उत्तर-पूर्वी झारखंड में भारी बारिश होगी। नौ जुलाई और 10 जुलाई को तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी है।

रांची में सर्वाधिक बारिश

औसत बारिश में रांची आगे, गढ़वा-पलामू पिछड़े: झारखंड में वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार, एक जून से अब तक बाकी प्रमुख जिलों की तुलना में रांची में सर्वाधिक बारिश हो पाई है। रांची में 299.1 मिमी बारिश हो चुकी है। गढ़वा में अब तक 175 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 18.9 मिमी ही बारिश हुई है। चतरा में 216 मिमी की जगह 56.6 मिमी, कोडरमा में 222.7 मिमी की जगह 53.5 मिमी, पलामू में 165.3 मिमी की जगह 76.3 मिमी बारिश हो पाई है। धनबाद में 167.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि सामान्य वर्षा 269.8 मिमी होनी चाहिए थी। यानी जिले में अब भी करीब 38 प्रतिशत वर्षा की कमी बनी हुई है।

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जम्मू में बादल फटा, पुणे में भू-स्खलन से चार की मौत

पुणे/जम्मू। जम्मू-कश्मीर में रविवार रातभर बारिश के कारण आई बाढ़ से डोडा किश्तवाड़ राजमार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राजमार्ग पर भारी मात्रा में कीचड़, चट्टानें और मलबा जमा हो गया। डोडा और किश्तवाड़ में निर्माणाधीन 540 मेगावाट क्वार पनबिजली परियोजना के पास कई गाड़ियां बाढ़ के साथ आए मलबे में दब गईं। वहीं, पुणे में भू-स्खलन और दीवार गिरने से चार की मौत हो गई।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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