झारखंड में 3 दिन मॉनसून का कहर, रांची समेत इन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
Jharkhand 7 July Weather: झारखंड में मॉनसून का कहर 3 दिन और जारी रहेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि रांची समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में 10 जुलाई तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी।
Jharkhand 7 July Weather: झारखंड में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। इस कारण सोमवार को रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। दिनभर रुक-रुक कर बारिश होने से जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में 12.6, जमशेदपुर में 1.8, डालटनगंज में 12.6 और बोकारो में 14.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इधर, संताल से लेकर कोयलांचल तक सोमवार की सुबह से दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही, जिससे कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित रही। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में भविष्यवाणी की है कि प्रदेश में 10 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट है।
मौसम विभाग रांची के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में अब भी 103 मिमी कम बारिश हुई है। एक जून से लेकर छह जुलाई तक 142.6 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य रूप से 246.2 मिमी बारिश होनी चाहिए थी।
10 जुलाई तक येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में 10 जुलाई तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को राज्य में कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ 40-50 किमी प्रतिघंटा से तेज हवा चलेगी। आठ जुलाई को भी उत्तर-पूर्वी झारखंड में भारी बारिश होगी। नौ जुलाई और 10 जुलाई को तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी है।
रांची में सर्वाधिक बारिश
औसत बारिश में रांची आगे, गढ़वा-पलामू पिछड़े: झारखंड में वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार, एक जून से अब तक बाकी प्रमुख जिलों की तुलना में रांची में सर्वाधिक बारिश हो पाई है। रांची में 299.1 मिमी बारिश हो चुकी है। गढ़वा में अब तक 175 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 18.9 मिमी ही बारिश हुई है। चतरा में 216 मिमी की जगह 56.6 मिमी, कोडरमा में 222.7 मिमी की जगह 53.5 मिमी, पलामू में 165.3 मिमी की जगह 76.3 मिमी बारिश हो पाई है। धनबाद में 167.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि सामान्य वर्षा 269.8 मिमी होनी चाहिए थी। यानी जिले में अब भी करीब 38 प्रतिशत वर्षा की कमी बनी हुई है।
जम्मू में बादल फटा, पुणे में भू-स्खलन से चार की मौत
पुणे/जम्मू। जम्मू-कश्मीर में रविवार रातभर बारिश के कारण आई बाढ़ से डोडा किश्तवाड़ राजमार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राजमार्ग पर भारी मात्रा में कीचड़, चट्टानें और मलबा जमा हो गया। डोडा और किश्तवाड़ में निर्माणाधीन 540 मेगावाट क्वार पनबिजली परियोजना के पास कई गाड़ियां बाढ़ के साथ आए मलबे में दब गईं। वहीं, पुणे में भू-स्खलन और दीवार गिरने से चार की मौत हो गई।
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