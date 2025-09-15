Jharkhand 52 houses demolished bulldozer action will be allotted new houses soon full details धनबाद में 52 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर, पर प्रशासन कर रहा एक मदद, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand 52 houses demolished bulldozer action will be allotted new houses soon full details

धनबाद में 52 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर, पर प्रशासन कर रहा एक मदद

विस्थापन कार्य में सहायक खान प्रबंधक नागदेव यादव, सतीश विद्यार्थी, नागेंद्र प्रसाद, गोवर्धन महतो, अमित कुमार दुबे सहित 15 कर्मियों की टीम पेलोडर, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ सक्रिय है। पुराने व जर्जर मकानों को तोड़ा जा रहा है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, धनबादMon, 15 Sep 2025 10:19 AM
share Share
Follow Us on
धनबाद में 52 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर, पर प्रशासन कर रहा एक मदद

धनबाद के रामकनाली क्षेत्र के केशलपुर मुंडा धौड़ा में रह रहे 52 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने के बाद उनके आवासों को तोड़ने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। प्रबंधन द्वारा घरों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी बीच प्रभावित परिवारों ने भी चिन्हित जगहों पर घर बनाने की पहल शुरू कर दी है।

विस्थापन कार्य में सहायक खान प्रबंधक नागदेव यादव, सतीश विद्यार्थी, नागेंद्र प्रसाद, गोवर्धन महतो, अमित कुमार दुबे सहित 15 कर्मियों की टीम पेलोडर, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ सक्रिय है। पुराने व जर्जर मकानों को तोड़ा जा रहा है तथा वहां की ईंट, मिट्टी, एंगल और एस्बेस्टस सीटों को ढुलाई कर नए घरों में उपयोग के लिए ले जाया जा रहा है।

बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रभावित परिवारों के लिए रामकनाली कोलियरी कार्यालय के पीछे कुमारीजोर के समीप, बंद चार नंबर खदान के बगल, डिस्पेंसरी परिसर तथा फिल्टर प्लांट के पास जमीन चिन्हित की है। इन स्थानों पर परिवार अपने स्तर से प्रबंधन की सहायता के साथ नए घर खड़ा कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ओपी प्रभारी संतोष कुमार रवि दल-बल के साथ पहुंचे और प्रभावित लोगों से शीघ्र चिन्हित स्थानों पर घर बनाने की अपील की।