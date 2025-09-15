धनबाद में 52 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर, पर प्रशासन कर रहा एक मदद

विस्थापन कार्य में सहायक खान प्रबंधक नागदेव यादव, सतीश विद्यार्थी, नागेंद्र प्रसाद, गोवर्धन महतो, अमित कुमार दुबे सहित 15 कर्मियों की टीम पेलोडर, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ सक्रिय है। पुराने व जर्जर मकानों को तोड़ा जा रहा है।

धनबाद के रामकनाली क्षेत्र के केशलपुर मुंडा धौड़ा में रह रहे 52 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने के बाद उनके आवासों को तोड़ने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। प्रबंधन द्वारा घरों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी बीच प्रभावित परिवारों ने भी चिन्हित जगहों पर घर बनाने की पहल शुरू कर दी है।

विस्थापन कार्य में सहायक खान प्रबंधक नागदेव यादव, सतीश विद्यार्थी, नागेंद्र प्रसाद, गोवर्धन महतो, अमित कुमार दुबे सहित 15 कर्मियों की टीम पेलोडर, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ सक्रिय है। पुराने व जर्जर मकानों को तोड़ा जा रहा है तथा वहां की ईंट, मिट्टी, एंगल और एस्बेस्टस सीटों को ढुलाई कर नए घरों में उपयोग के लिए ले जाया जा रहा है।