इस देश में फंसे झारखंड के 48 मजदूरों के लिए गुड न्यूज, वतन लौटने की डेट आ गई

इस देश में फंसे झारखंड के 48 मजदूरों के लिए गुड न्यूज, वतन लौटने की डेट आ गई

Mon, 3 Nov 2025 09:43 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर आगामी 5 नवंबर को स्वदेश लौटेंगे। सभी मजदूर 4 नवंबर को ट्यूनीशिया से फ्लाइट पकड़ेंगे और पांच नवंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा सभी मजदूरों की घर वापसी के लिए टिकट करा दिया गया है। साथ ही उन्हें उनके वेतन का भुगतान भी किया गया है। घर वापसी की खबर पर सभी मजदूरों ने सीएम और कंपनी का आभार जताया है।

बता दें कि ट्यूनीशिया देश में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग एवं बोकारो जिले के 48 श्रमिकों की घर वापसी की मांग की जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल राहत पहुंचाने का निर्देश राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को दिया था। उसके बाद प्रवासी नियंत्रण कक्ष सक्रिय हुआ और श्रमिकों से संपर्क स्थापित किया था। श्रमिकों और कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के प्रतिनिधि के बीच वार्ता हुई।

इससे पहले तीनों जिलों के 48 प्रवासी मजदूरों ने शुक्रवार को वीडियो जारी कर अपने संदेश में दर्द को साझा किया और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई थी। चार, पांच और छह नवंबर को अलग-अलग समूह में सभी श्रमिकों की झारखंड वापसी होगी। इनके टिकट की व्यवस्था करा दी गई है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
